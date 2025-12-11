Inaugurato il parco tematico ed emozionale in via Toti

11 dicembre 2025 – Taglio del nastro questa mattina al parco giochi tematico in via Enrico Toti alla presenza del sindaco Giacomo Ghilardi, della Giunta, del cantante cinisellese Vegas Jones e gli studenti dell’Istituto comprensivo Garibaldi coinvolti anche nel truccabimbi a cura di Anteas Cinisello NordMilano aps.

L’inaugurazione è stata una bella occasione per spiegare l’origine di questo nuovo spazio ludico per il quartiere Campo dei fiori, ideato da una progettista comunale che si è ispirata al celebre film Disney-Pixar “Inside Out” e alla fantasia dei suoi figli e di Jordan, 9 anni, che ha rappresentato le emozioni secondo la sua sensibilità, dimenticandosi del cartone animato, e arrivando a un risultato autentico e unico.

La caratteristica distintiva del parco è la suddivisione in cinque isole tematiche dedicate alle principali emozioni: la Gioia che si esprime attraverso le altalene, per volare alto e sentirsi liberi; la Rabbia incanalata nello scivolo, per una discesa adrenalinica; la Tristezza rappresentata dalle molle, un invito a dondolare e prendersi un momento di riflessione; la Paura raffigurata dall’arrampicata, per conquistare nuove altezze; e infine il Disgusto nei pannelli ludici toccati dalle mani sporche dei bambini.

Per i ragazzi, adolescenti, c’è un’area speciale, dedicata all’Ansia con un gioco di equilibrio che simboleggia il tentativo di trovare il proprio centro in mezzo al cambiamento e all’incertezza. Un gruppo di giovani volontari ha partecipato creando un quiz interattivo che, attraverso il QR Code, conduce a un messaggio motivazionale.

Non manca naturalmente l’attenzione all’ambiente: infatti tutti i giochi del parco sono realizzati in plastica riciclata da Idea Plast srl, azienda specializzata in soluzioni sostenibili. Oltre ai nuovi giochi, nell’area sono state riqualificate le panchine esistenti, inseriti nuovi cestini e panchine “baby” a bordo delle isole per i più piccoli, e infine nuove alberature che, crescendo, creeranno zone ombreggiate.

“Oggi inauguriamo un parco gioco che è un esempio virtuoso di come la creatività ispirata dai bambini, l’innovazione sostenibile e la collaborazione tra enti e diverse fasce d’età possano dar vita a spazi pubblici di grande valore per la comunità. Grazie a tutti coloro che sono stati coinvolti e che hanno consentito di realizzare questo spazio ludico bello e vivibile per il quartiere”, hanno detto il sindaco Giacomo Ghilardi e l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Scaffidi a margine dell’inaugurazione.