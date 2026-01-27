Milano, 27 gennaio 2026 – Proseguono i lavori di consolidamento e riqualificazione del cavalcavia del Ghisallo che saranno completati entro la fine del 2026.

“I lavori che stiamo eseguendo – dichiara Marco Granelli, assessore alle Opere pubbliche e Cura del territorio – sono importanti e necessari per aumentare la sicurezza statica e stradale di questa fondamentale arteria veicolare percorsa da moltissimi veicoli ogni giorno. Le opere in corso hanno un costo complessivo di 10 milioni di euro e saranno terminate alla fine dell’anno”.

Il progetto complessivo del ripristino della struttura, iniziato due anni fa, prevede una serie di interventi quali l’adeguamento statico delle travi principali, il risanamento del calcestruzzo l’uso di una copertura di vernice protettiva impermeabile e anti carbonatazione, l’adeguamento sismico dei piloni tramite inserimento di ritegni metallici, il ripristino dell’impianto di raccolta delle acque di drenaggio sulla piattaforma stradale, sopra il ponte, mediante il rifacimento e la distribuzione di canaline e pluviali e la connessione dello scarico alla fognatura.

Inoltre sarà impermeabilizzato l’impalcato e rifatta la sovrastruttura stradale. Infine saranno sostituiti i giunti di dilatazione. Tutte queste azioni hanno un costo di 8 milioni di euro.

Riguarda sempre la messa in sicurezza del ponte l’adeguamento delle barriere stradali, per altri 2 milioni di euro, con la sostituzione in spartitraffico e bordo laterale con new jersey e guardrail e l’eliminazione dei punti singolari di transizione tra tipologie di barriere stradali differenti.

Il cavalcavia del Ghisallo che sovrasta viale Certosa costituisce la principale via di accesso in città per coloro che provengono dalle autostrade a nord-ovest di Milano. È costituito da due distinti cavalcavia e rampe di immissione e deflusso sulla viabilità limitrofa. Il cavalcavia originale a due corsie fu realizzato nel 1960; successivamente, negli anni ‘90, è stato realizzato l’ampliamento costituito da un secondo cavalcavia, parallelo e simile al primo.

Il cavalcavia ha una lunghezza totale di circa 390 metri e una larghezza totale (rampe escluse) di 26 metri; i due cavalcavia hanno entrambi 16 campate, ciascuno ha la struttura portante orizzontale formata da tre travi principali su cui è realizzata la soletta di impalcato.

Comune di Milano