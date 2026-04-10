“Runway” di Lady Gaga & Doechii, colonna sonora del film “Il Diavolo veste Prada 2”

Milano, 10 aprile 2026 – Lady Gaga, vincitrice di 16 premi GRAMMY® ed Emmy, e Doechii, vincitrice di 2 premi GRAMMY, hanno pubblicato oggi la loro nuova canzone “Runway”, il primo brano musicale svelato dal prossimo film 20th Century Studios, “Il Diavolo veste Prada 2”.

La collaborazione era stata annunciata all’inizio di questa settimana, quando il brano era stato anticipato all’interno del trailer finale del film. Pensata per la pista da ballo, “Runway” arriva in anticipo rispetto all’attesissimo sequel, che debutterà nelle sale italiane il 29 aprile.

Interpretata da Lady Gaga e Doechii, “Runway” è stata scritta da Bruno Mars, Jaylah Hickmon, Gaga, Andrew Watt, Henry Walter, Dernst “D’Mile” Emile II e Jayda Love, e prodotta da Bruno Mars, Andrew Watt, Cirkut e D’Mile.

La canzone segna la prima collaborazione tra Gaga e Doechii, che nutrono reciproco rispetto e ammirazione l’una per l’altra. L’anno scorso Doechii ha consegnato a Gaga l’Innovator Award agli iHeartRadio Music Awards, definendo Gaga “un’ancora di salvezza” e riflettendo sul suo impatto sui giovani fan queer di tutto il mondo. In una recente intervista con British Vogue, Gaga ha elogiato l’arte di Doechii, scrivendo: “Non capita spesso di vedere qualcuno che esordisce con una penna che sembra immediatamente leggendaria. Per me, Doechii è così”.

Il brano è perfetto per le passerelle: inizia con l’intro parlato “No matter what, you better strut”, mentre nell’outro Gaga canta: “You were born for the runway”.

Il Diavolo veste Prada 2

A quasi vent’anni dalle loro iconiche interpretazioni nei panni di Miranda, Andy, Emily e Nigel, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci tornano nelle eleganti strade di New York City e nei lussuosi uffici di Runway nel tanto atteso sequel del fenomeno del 2006 che ha segnato una generazione.

Il film riunisce il cast originale con il regista David Frankel e la sceneggiatrice Aline Brosh McKenna, e introduce una serie di personaggi nuovi, tra cui Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen e B.J. Novak. Tracie Thoms e Tibor Feldman riprendono i loro ruoli di “Lily” e “Irv” dal primo film.

Il Diavolo Veste Prada 2 è prodotto da Wendy Finerman, con Michael Bederman, Karen Rosenfelt e Aline Brosh McKenna come executive producer. Il film arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 29 aprile 2026. Per prenotare i biglietti è possibile accedere al sito https://www.thedevilwearsprada.it/, in continuo aggiornamento.