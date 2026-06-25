Donato al Comune il progetto di una scultura ispirata al pilota Luca Salvadori

Milano, 25 giugno 2026 – La Giunta comunale ha approvato la proposta di donazione modale presentata da Maurizio Salvadori per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione ventennale della scultura “Le Pieghe”. L’opera, realizzata dal maestro Nicola Samorì, sarà dedicata alla memoria del figlio del donatore, Luca Salvadori, pilota motociclistico milanese tragicamente scomparso il 14 settembre 2024 in seguito a un incidente di gara sul circuito di Frohburg, in Germania.

La scultura – alta circa cinque metri – nasce con l’intento di tradurre in forma simbolica l’esperienza sportiva e biografica di Salvadori, offrendo al contempo un’interpretazione artistica del tema della curva. Questa figura, infatti, è al centro sia della vita del pilota sia dello spazio pubblico nel quale sarà collocata il 14 settembre 2026 in occasione del secondo anniversario della scomparsa di Luca: l’area verde tra le curve gemelle di viale Pietro e Maria Curie, dove, da bambino, Luca realizzò le sue prime “pieghe”.

Sotto il profilo tecnico, la struttura avrà una forma sinuosa – assimilabile a quella di una “S” – e sarà realizzata prevalentemente in alluminio, con un’anima metallica in acciaio integrata con elementi derivanti dalla fusione della moto del giovane pilota. La scultura, sviluppata in verticale, rappresenterà un corpo ispirato a quello di Luca: flesso, alleggerito, attraversato dalla luce e sospeso tra caduta e ascesa. L’opera, infine, poggerà su un basamento in pietra vesuviana che porterà impressa l’impronta di una ruota e la frase “Qui, alle curve gemelle, Luca fece le sue prime pieghe”.

“Con l’accettazione di questa donazione l’Amministrazione ha voluto in primo luogo rispondere al profondo desiderio della famiglia e dei cari di Luca di avere un luogo particolarmente legato alla sua vicenda umana e sportiva in cui ricordarlo e rendergli omaggio – dichiara l’assessore allo Spazio pubblico Marco Mazzei –. Oltre a rispondere a questo intimo bisogno di memoria, l’opera contribuirà ad arricchire lo spazio pubblico milanese con una scultura di assoluto pregio, frutto della creatività di un maestro di fama internazionale come Nicola Samorì”.

Comune di Milano