Milano, 5 ottobre 2026 – Più sicurezza, presidio capillare del territorio e un organico in costante crescita. Lo rivelano i dati diffusi in occasione delle celebrazioni per il 166° anniversario della fondazione della Polizia Locale di Milano.

I numeri raccontano di un Corpo in forte espansione, che oggi conta oltre 3.262 agenti e ufficiali in servizio (in crescita rispetto ai 3.200 dell’anno precedente). Un consolidamento reso possibile dalle oltre 500 nuove assunzioni formalizzate nel corso degli ultimi dodici mesi tra nuovi agenti e quadri ufficiali (a fronte delle 410 nomine registrate nel 2025). A queste, il prossimo 19 ottobre si aggiungeranno 93 nuove assunzioni.

Un rafforzamento del personale che si traduce in un impatto diretto sulla vivibilità e sul controllo dei quartieri: sono infatti oltre 260 le pattuglie in strada ogni giorno (rispetto alle 230 del 2025) e oltre 35 i nuclei operativi dedicati ai turni di notte (rispetto ai 20 dello scorso anno), garantendo un presidio costante nelle aree più sensibili e lungo gli assi della movida.

Una maggiore presenza che, nell’ultimo anno (da ottobre 2025 a oggi), ha consentito 753 arresti; 560 interventi per la tutela di donne e minori (con 250 codici rossi trattati); 14.437 controlli alle attività commerciali; 18.188 interventi del Nucleo tutela trasporto pubblico sui mezzi di superficie e sulle linee della metropolitana, il recupero di 184 bici rubate e l’offerta di 1483 corsi di educazione stradale in 421 scuole.

Durante la cerimonia, che si è svolta questa mattina presso l’Arena Civica “Gianni Brera”, sono stati anche consegnati gli encomi di merito e accolti ufficialmente i nuovi agenti entrati in servizio.

Comune di Milano