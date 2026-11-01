Avanti con il servizio funebre convenzionato, anche a prezzo ridotto per le famiglie in difficoltà
Giunta garantisce la continuità del servizio per il triennio 2027-2029
A dodici anni dall’avvio del servizio funebre convenzionato standard e a quattro anni dall’introduzione della tipologia a prezzo ridotto, l’Amministrazione ne conferma la continuità per il triennio 2027-2029, in modo da rispondere alle esigenze delle persone e delle famiglie in condizioni di fragilità economica.
Il servizio convenzionato prevede il prezzo di 1.700 euro per la formula standard e di 1.200 euro per quella ridotta, che il cittadino verserà all’impresa incaricata, oltre ai diritti comunali.
Per richiederlo è necessario rivolgersi all’Ufficio Funerali dell’Area Servizi Funebri e Cimiteriali, che individua l’impresa incaricata attraverso un sistema di turnazione automatica tra le ditte aderenti al servizio.
Possono accedere alla tipologia ridotta i nuclei familiari della persona deceduta con un ISEE inferiore o pari a 25.000 euro.
Negli ultimi anni all’iniziativa hanno aderito gran parte delle imprese di onoranze funebri operanti in città.
Possono usufruire del servizio le persone decedute a Milano, anche se non residenti, e quelle decedute all’Ospedale San Raffaele di Segrate, purché residenti a Milano.
In entrambi i casi, è necessario che la destinazione sia la sepoltura in uno dei cimiteri milanesi oppure la cremazione presso il crematorio di Lambrate.
Entrambe le formule, standard e ridotta, comprendono tutte le prestazioni necessarie: dalla fornitura del cofano in legno d’abete al trasporto del feretro nel luogo delle esequie e, successivamente, al cimitero assegnato per la sepoltura o al crematorio di Lambrate.