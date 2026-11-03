Il mercato del giovedì lascia temporaneamente Piazza Gramsci

Dal 19 novembre il mercato del giovedì che si svolge settimanalmente in Piazza Gramsci a Cinisello Balsamo si trasferisce. Per consentire l’allestimento dell’area con il Villaggio natalizio, l’attività mercatale trasloca, fino al 7 gennaio 2027, nell’area parcheggio del Palazzetto dello Sport, mantenendo il consueto orario.

A riguardo è stata emessa un’ordinanza che istituisce, dalle ore 06.00 alle ore 17.00 di ogni giovedì, dal 19 novembre 2026 al 7 gennaio 2027: il divieto di circolazione a tutti i veicoli non autorizzati in largo Don Giussani nell’area interessata dal mercato; il divieto di sosta con rimozione coatta per i veicoli, ivi compresi tutti gli stalli di sosta presenti in largo Don Giussani, nell’area interessata dal mercato e la sospensione del divieto di circolazione per i veicoli lungo via Frova e via Risorgimento nel tratto compreso fra vicolo del Gallo e via De Ponti, limitatamente alla direzione di marcia verso via De Ponti.

Giovedì 14 gennaio 2027, poi, il mercato ritornerà nella sua sede naturale in piazza Gramsci.

“Comunichiamo al cittadini l’annuale spostamento del mercato del giovedì da piazza Gramsci all’adiacente area parcheggio del Palazzetto dello Sport. Un’esigenza che si rinnova ogni anno, dal momento che piazza Gramsci è la sede tradizionale delle attrazioni del Natale: l’albero luminoso, la pista di pattinaggio e le bancarelle”. Ha spiegato il vice sindaco con delega al Commercio, e Marketing Territoriale Giuseppe Berlino. “Piazza Gramsci si prepara così ad accogliere il “Villaggio di Natale” con la sua piacevole atmosfera e i momenti di intrattenimento per bambini e non solo, mentre i cittadini non dovranno privarsi dell’offerta mercatale”.