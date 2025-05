“Hank, al secolo Henry Charles Bukowski” al PACTA Salone

Chiude la sezione New classic nella stagione del PACTA Salone, Hank al secolo Henry Charles Bukowski, dal 9 al 18 maggio: una produzione PACTA . dei Teatri con Riccardo Magherini, Nicola Maria Lanni e Gabriele Palimento, in omaggio a un poeta del Novecento che ha reso la poesia e la prosa quasi indistinguibili.

Hank per gli amici, Charles Bukowski per la storia

Hank è come guardare dal finestrino del treno che viaggia, pigro, tra l’umanità. Si vedono uomini e donne attraverso lo sguardo crudele e disincantato di un bambino. Si viene trasportati da quell’umorismo schietto e irriverente, che ci spinge a specchiarci e a ridere di noi stessi. Hank è un incontro tra la parola e la musica. Hank è un po’ un reading, come spesso faceva lui stesso, un po’ è un singing, un po’ è anche storytelling.

“Hank – racconta Riccardo Magherini, attore e regista – vuole essere un tributo a un poeta del Novecento che ha reso la poesia e la prosa quasi indistinguibili – si può scrivere poesia come si scrive una lettera e una poesia e può perfino essere divertente, aveva detto – due facce di una stessa moneta.

Hank è u07n viaggio tra le righe di quegli innumerevoli versi, racconti, romanzi. Un ginepraio dove ci si perde: ha scritto così tanto che, dopo la sua dipartita, hanno continuato ad apparire inediti, per un bel pezzo, venuti fuori da scatoloni rimasti in un angolo.

Non si trattava di scarti, anzi, spediva troppo e gli editori che non avevano spazio sufficiente per pubblicare tutto – men che meno conservare scatole e scatole – rispedivano indietro. Hank è un incontro tra la parola e la musica: molto di quello che ha scritto, sembra quasi portare con sé ritmi, sonorità, colori inconfondibili.

Ascoltando bene, viene quasi naturale inventare una canzone, comporre un pezzo. Charles Bukowski è una mia, una nostra, vecchia frequentazione. Mia, di Nicola Maria Lanni e di Lele Palimento, che sono tornati a farsi ispirare e a comporre e a suonare e cantare, in scena, con me”.

PACTA Salone – Dal 9 al 18 maggio

Hank al secolo Henry Charles Bukowski

regia Riccardo Magherini

traduzione Simona Viciani

con Nicola Maria Lanni, Riccardo Magherini, Lele Palimento

musiche originali eseguite dal vivo Lele Palimento, Nicola Maria Lanni

costumi e spazio scenico Nello Rickibilli

luci Fulvio Michelazzi (AILD)

foto Alle Bonicalzi

assistenti alla regia Bianca Tortato, Stefano Tirantello

produzione PACTA. dei Teatri