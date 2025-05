In una cornice che rifletteva perfettamente i valori di democrazia, unità e obiettivi condivisi, la Console d’Italia a Detroit, Allegra Baistrocchi, nel suo ruolo di Presidente dell’Unione Europea (UE) in Michigan, ha presieduto oggi la celebrazione della Giornata dell’Europa presso il Palazzo di Governo dello Stato del Michigan a Lansing. L’evento celebra l’anniversario della Dichiarazione Schuman, un accordo davvero lungimirante firmato il 9 maggio 1950 poiché ha dato vita a quella che oggi è l’UE: un progetto duraturo di pace, cooperazione e solidarietà tra nazioni un tempo divise da conflitti.

La Governatrice del Michigan Gretchen Whitmer, il Presidente della Camera dei Rappresentanti del Michigan Matt Hall, i membri del Senato e della Camera del Michigan e i membri del Corpo Diplomatico presenti nello Stato hanno partecipato all’evento, insieme a rappresentanti di organizzazioni no-profit e altri ospiti illustri. Nel suo discorso, la Console Baistrocchi ha sottolineato l’importanza della nascita dell’UE nel promuovere la cooperazione tra i Paesi europei, passando da una dichiarazione d’intenti a un’unione di 27 nazioni, oltre 450 milioni di cittadini e un impegno duraturo per la libertà, la democrazia e lo stato di diritto.

Baistrocchi ha poi colto l’occasione per sottolineare i legami consolidati e vivi tra l’Europa e il Michigan, dove oltre 3 milioni di persone possono far risalire le proprie origini a un Paese europeo come l’Italia, l’Irlanda, la Grecia, la Polonia o la Germania. Affermando che i legami tra l’UE e lo Stato del Michigan non si limitano a questi legami storici, ha osservato: “Il Michigan è uno dei partner economici più stimati dell’Europa negli Stati Uniti”. Per meglio esemplificare questa solida collaborazione economica, Baistrocchi ha osservato come “ci siano oltre 121,1 miliardi di dollari di investimenti diretti esteri dell’UE nello Stato e circa 11 miliardi di dollari di esportazioni di beni e servizi dal Michigan verso l’UE nel 2023”.

Il rapporto tra il Michigan e l’UE va ben oltre i rapporti economico-finanziari, con una cooperazione che coinvolge istituzioni culturali e civiche, università e scuole al fine di promuovere scambi educativi, celebrare le arti e promuovere la cittadinanza globale. La Governatrice Whitmer, la cui leadership valorizza l’impegno e la collaborazione internazionale, ha affermato che il partenariato tra il suo Stato e l’Europa è più importante che mai, dalla ricerca di soluzioni per l’energia pulita e il cambiamento climatico alla promozione della pace, dell’equità e dei diritti umani. Ha proseguito: “Tutte queste partnership creano uno scambio più profondo di idee, esperienze e tradizioni e, in definitiva, contribuiscono a rendere il Michigan un posto migliore in cui vivere, lavorare e investire”, prima di ringraziare la Console Baistrocchi per il suo impegno nei confronti dello Stato del Michigan e consegnarle un proclama che celebra oggi la “Giornata dell’Europa” in Michigan.

Il Consolato d’Italia a Detroit, nel celebrare tutte le future collaborazioni e i legami esistenti, augura a tutti una “Felice Giornata dell’UE”.

Informazioni sul Consolato d’Italia a Detroit:

Il Consolato d’Italia a Detroit, guidato dalla Console Allegra Baistrocchi, è l’ufficio Diplomatico che rappresenta la Repubblica Italiana in Michigan, Ohio, e nelle aree circostanti. Il Consolato si occupa di promozione culturale, supporta i cittadini italiani all’estero e promuove il rafforzamento dei rapporti tra l’Italia e gli Stati Uniti.