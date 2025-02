Milano, 3 febbraio 2025. Durante i Grammy Awards stanotte, Lady Gaga ha pubblicato il suo nuovo singolo “Abracadabra”, tratto dal suo settimo album in studio, “Mayhem”, in uscita in tutto il globo il 7 marzo.

Durante la pausa pubblicitaria di Mastercard® durante i Grammy, è uscito il videoclip ufficiale, che fa da sfondo suggestivo al brano e dipinge un affresco immaginifico sulle molte prove della vita attraverso la rappresentazione di una festa metaforica. Caratterizzato da elementi trance e dance, “Abracadabra” è disponibile ora su tutte le piattaforme digitali.

La clip è stata diretta da Lady Gaga, Parris Goebel e Bethany Vargas, con le coreografie di Parris Goebel e che mostra una sfida di ballo tra il lato luminoso e oscuro di Gaga. L’artista ha collaborato con Goebel per creare delle sequenze di ballo epiche, realizzate da un gruppo di 40 ballerini. I costumi di Gaga, curati da Peri Rosenzweig e Nick Royal, i creativi dietro HARDSYLE, includono pezzi di spicco come un mantello bianco ricavato da abiti da sposa d’epoca, aggiungendo un livello accurato di design alla produzione.

Ai Grammy Lady Gaga ha vinto il premio come “Miglior Duo Pop” con Bruno Mars per la hit “Die with a Smile”.

“Mayhem” è un ritorno alle origini pop dell’artista e affronta i temi del caos (come indica il titolo) e della trasformazione, celebrando il potere della musica di unire, provocare e guarire.

La cover è suggestiva e dal forte impatto visivo, così come la poliedrica artisticità di Lady Gaga ci ha ormai abituati.

“L’album è nato dal mio timore di tornare alla musica pop che i miei primi fan amavano”, ha dichiarato Gaga. Lungi dall’essere un ritorno nostalgico, “Mayhem” reinventa il suo sound iniziale con un approccio caleidoscopico che attinge dal suo vasto repertorio, abbracciando al contempo una prospettiva artistica fresca e senza paura. Gaga descrive il processo creativo come un “riassemblare uno specchio in frantumi: anche se non riesci a rimettere insieme i pezzi alla perfezione, puoi creare qualcosa di bello e integro a modo suo”.

Il progetto, composto da 14 tracce, contiene le canzoni già pubblicate “Disease” e “Die With a Smile” con Bruno Mars ed è stato prodotto da Gaga, Michael Polansky e Andrew Watt. Tra i produttori dell’album figurano anche Cirkut e Gesaffelstein.

Il progetto si è aperto lo scorso anno con il grande successo di “Die with a Smile” con Bruno Mars da oltre 100 giorni al n.1 della classifica globale di Spotify. Il singolo è da 3 settimane al n.1 della classifica statunitense dei singoli Billboard Hot 100 ed è già diventata una delle più grandi hit di Gaga, vendendo oltre 2 milioni di copie solo negli USA e accumulando oltre 2 miliardi e 700 milioni di stream totali ad oggi. In Italia il singolo è certificato disco di Platino.

Il 30 gennaio Gaga si è unita al fianco di stelle della musica come Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Katy Perry e Joni Mitchell al concerto FireAid, a beneficio delle persone e delle comunità devastate dai recenti incendi di Los Angeles. Il 17 marzo sarà premiata con il premio iHeartRadio Innovator Award in occasione della 12esima edizione degli iHeartRadio Music Awards, cui seguirà una performance da headliner al Coachella l’11 e il 18 aprile.

“Mayhem” è disponibile per il pre-ordine anche in edizione fisica sullo shop di Universal Music Italia nei seguenti formati: CD standard, Doppio LP Standard Nero e in esclusiva in formato CD e Doppio Vinile Argento Opaco.

“Mayhem” è uno degli album più attesi dell’anno e non tradirà le aspettative.

Biografia

Lady Gaga, vincitrice di un Oscar® e di 14 Grammy® Awards, è un’artista e performer unica nel suo genere.

Il suo album di debutto, “The Fame” (2008), è l’album con la più lunga permanenza al primo posto della classifica Billboard Dance/Electronic di tutti i tempi, con oltre 175 settimane non consecutive. L’album si trova al 12° posto della classifica Top 200 Albums of All Time di Billboard ed è il 6° album più longevo di una cantante donna nella classifica Billboard 200™ con 319 settimane.

L’album contiene i singoli multi-platino “Just Dance”, “Poker Face”, “Paparazzi” e “LoveGame“. È seguito nel 2009 il progetto “The Fame: Monster” che includeva le hit “Bad Romance”, “Telephone” con Beyoncé e “Alejandro”. Nel 2011 è la volta del disco “Born this Way” che conteneva il primo singolo omonimo, “Judas”, “The Edge of Glory”, “You & I”, “Marry the Night” e “Bloody Mary”, quest’ultima diventata virale sui social nel 2023 e tornata in vetta alle classifiche globali quasi 12 anni dopo la sua pubblicazione.

Il 2013 è l’anno del disco “Artpop”, anticipato dal brano “Applause”, mentre il 2016 è l’anno della svolta con l’album “Joanne” e con i singoli “Perfect Illusion” e “Million Reasons”. Nel 2017 è la protagonista assoluta nell’Half-Time Show del Super Bowl (il video della performance ha 80 milioni di visualizzazioni su YouTube).

Nel 2018 ha vinto l’Oscar® per la Migliore Canzone Originale con “Shallow“, contenuta nella colonna sonora della pellicola candidata come Miglior Film, “A Star is Born” (2018). Inoltre, ha vinto un Golden Globe®, un Critics’ Choice Award e quattro Grammy® Awards sia per “Shallow” che per “I’ll Never Love Again“, sempre dalla stessa colonna sonora del film dove Lady Gaga recita al fianco di Bradley Cooper (anche regista).

Lady Gaga è stata nominata agli Oscar come ‘miglior attrice protagonista’ per la pellicola, ormai diventata un vero e proprio cult cinematografico.

Il suo ultimo album, Chromatica, è stato il suo sesto album consecutivo ad andare al primo posto della classifica Billboard 200™, diventando la prima artista donna a riuscirci nell’arco di un decennio (2011-2020). La sua collaborazione con Ariana Grande in “Rain On Me” ha segnato il più grande debutto su Spotify del 2020, raggiungendo il primo posto nelle classifiche Spotify Global e Spotify USA e diventando uno dei suoi numerosi successi.

Nel 2021 è di nuovo protagonista al cinema nel film “House of Gucci” di Ridley Scott, al fianco di Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto, Salma Hayek e Jeremy Irons.

Lady Gaga non conosce limiti, partendo dai suoi successi pop fino ai classici dell’American Songbook con gli album jazz “Cheek to Cheek” e “Love For Sale” con Tony Bennett, entrambi andati alla numero uno della classifica statunitense.

Quest’anno ha pubblicato il film-concerto “Chromatica Ball” da lei stessa diretto e filmato al Dodger Stadium di Los Angeles davanti ad oltre 52 mila spettatori durante il suo “Chromatica Ball Tour” nel 2022.

Performer ineguagliabile, si è esibita alla Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024 sulle note del brano “Mon Truc En Plumes”. L’anno scorso il film in cui recita da protagonista, “Joker: Folie à Deux” di Todd Phillips, è stato presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.

Ha chiuso l’anno con il successo incredibile di “Die With a Smile”, singolo cantato in collaborazione con Bruno Mars, l’uscita dell’album “Harlequin”, ispirato al personaggio di Harley Quinn di “Joker: Folie à Deux” e il brano “Disease”, preludio al nuovo attesissimo album “Mayhem”. È uscito ora il suo nuovo singolo “Abracadabra”, lead single del suo settimo album in studio.

Lady Gaga è una delle artiste con più copie vendute di tutti i tempi. Solo in Italia l’artista conta oltre 41 dischi di Platino e 6 dischi d’Oro.