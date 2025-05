John Fogerty annuncia l’uscita del nuovo album “Legacy”

Il leggendario musicista (eletto nella Rock & Roll Hall of Fame) John Fogerty ha annunciato l’uscita di un nuovo potente album: Legacy: the Creedence Clearwater Revival Years, in arrivo il 22 agosto (in digitale: per i supporti fisici si dovrà pazientare fino al 29) su etichetta Concord. La raccolta di 20 tracce contiene nuove versioni delle canzoni più amate di Fogerty, da “Proud Mary” e “Bad Moon Rising” a “Fortunate Son” e “Have You Ever Seen the Rain”, che in tal modo segnano sia la celebrazione di un repertorio indimenticabile che un recupero personale della proprietà artistica. Fogerty ha annunciato l’uscita dell’album dal palco durante la festa (sold-out) per il suo 80° compleanno, tenutasi al Beacon Theatre di New York. È prevista una replica.

Per la prima volta nella sua carriera, Fogerty è entrato in possesso a pieno titolo dei diritti del suo rivoluzionario catalogo targato Creedence Clearwater Revival, da decenni una vera pietra miliare. Con Legacy, offre nuove interpretazioni della musica che ha contribuito a dare vita e forma al rock americano, registrata con rinnovata energia e una profonda motivazione nei giorni in cui celebra il suo 80° compleanno.

“Per la maggior parte della mia vita non sono stato il proprietario delle canzoni che avevo scritto”, dice Fogerty. “Riaverle indietro cambia tutto. Legacy è il mio modo di celebrare l’evento interpretando di nuovo le stesse canzoni come desidero, con le persone che amo”.

Prodotto da Fogerty e suo figlio Shane Fogerty, con la produzione esecutiva di sua moglie Julie Fogerty, Legacy è un affare di famiglia in tutto e per tutto. Sia Shane che suo fratello Tyler Fogerty si esibiscono in tutto l’album, registrato insieme con i membri della tour band di Fogerty e mixato dal leggendario tecnico del suono Bob Clearmountain. Il risultato è una raccolta vibrante, elettrizzante, che cattura la ruvidità delle canzoni originali di Fogerty, ora infuse di nuova linfa vitale.

Oggi le nuove registrazioni di “Up Around The Bend”, “Have You Ever Seen The Rain” e “Porterville” sono disponibili sulle piattaforme digitali.

L’uscita dell’album arriva in un anno eccezionale per Fogerty, che continua a vivere una notevole rinascita della carriera. Da una recente introduzione agli American Music Honors, introdotta da Bruce Springsteen, ai set da protagonista al JazzFest, a Glastonbury, allo Hollywood Bowl e altro ancora, Fogerty è feroce e gioioso come sempre. Il suo recente “Celebration Tour” ha registrato il tutto esaurito in tutto il paese e la sua ormai classica antologia Chronicle ha trascorso oltre 14 anni consecutivi nella Billboard 200.

Eppure, per Fogerty, ancora oggi il brivido vero resta nel fare musica. Come chiaramente manifesta Legacy, il fuoco continua a bruciare: l’album è la testimonianza di un artista che non solo è rientrato in possesso delle sue canzoni, ma – a 80 anni – continua a plasmare il suono del rock & roll americano.

A proposito di John Fogerty

Come leader dei Creedence Clearwater Revival, Fogerty ha contribuito a plasmare il suono della musica americana, fondendo blues, country, pop, rockabilly, R&B e swamp boogie in uno stile che trascende i generi e che continua unire fan in tutto il mondo. Uno dei più grandi cantautori di tutti i tempi, ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti per il suo innegabile impatto sulla cultura: l’elezione nella Songwriters Hall of Fame, il BMI Icon Award, una stella sulla Hollywood Walk of Fame e un’onorificenza speciale per la sua canzone “Centerfield” (che ne fa l’unico musicista celebrato dalla Baseball Hall of Fame).

La carriera di John Fogerty come compositore è iniziata quasi sei decenni fa, con classici fondamentali come “Proud Mary”, “Fortunate Son”, “Born on the Bayou”, “Bad Moon Rising” e “Have You Ever Seen the Rain”. Sia “Fortunate Son” che “Bad Moon Rising” hanno entrambi superato 1 miliardo di stream, mentre “Have You Ever Seen The Rain” continua a diventare virale su TikTok e ha raccolto oltre 2 miliardi di stream. Fogerty ha venduto oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo, e l’album dei CCR Chronicle: The 20 Greatest Hits ha recentemente registrato 735 settimane – vale dire 14 anni – nella Billboard 200, il quinto album in assoluto a raggiungere questo traguardo in classifica.

Il suo Blue Moon Swamp del 1997 ha vinto il Grammy Award® come Best Rock Album e la sua carriera da solista nel corso degli anni è stata costellata da otto nomination ai Grammy®, a buon diritto assicurando così all’artista lo status di leggenda. Tuttavia, resta degno di nota come la sua musica rimanga popolare e influente anche dopo più di 50 anni. Di recente, Rolling Stone ha pubblicato un articolo dal titolo “La più grande band d’America nel 2024 risponde al nome di… Creedence Clearwater Revival”.