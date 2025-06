Rho, 2025. Rhove ritorna con il nuovo singolo “Avion”, in uscita sulle piattaforme digitali e in tutte le radio in Italia da venerdì 6 giugno.

Prodotta dal fedele collaboratore Madfingerz, “Avion” è un brano leggero che parla di libertà e di come ci si possa salvare attraverso l’amore.

Temi che ancora una volta contraddistinguono la penna atipica di Rhove, rapper che preferisce parlare di temi universali, con messaggi sempre incoraggianti e positivi.

“Avion” è un brano influenzato dal viaggio in Senegal (Africa) di Rhove, più nello specifico nella zona di Malicounda, all’interno del centro di accoglienza per bambini, La Maison Des Enfants, dell’omonima associazione italiana.

Un luogo gestito da volontari che accoglie i bambini di strada (chiamati Bambini Talibé) fornendo loro cibo, vestiti, beni di prima necessità e soprattutto un posto sicuro dove possono trovarsi e giocare in tranquillità.

Rhove racconta:

“Sono rimasto molto impressionato da questo posto, che ho scelto anche come luogo di riprese per il videoclip di ‘Avion’. Si sposava perfettamente con il tema della canzone. È stata un’esperienza autentica, l’amore che ho visto mi ha inondando di gioia. Per fortuna esistono questi luoghi che sono come un faro nella notte in zone come queste. Ringrazio tutti i volontari e gli organizzatori di La Maison Des Enfants”.

Rhove ama viaggiare e fare meditazione, di recente si è recato, oltre che in Africa, anche nel Sud-Est asiatico e in Sud America. “Viaggiare apre la mente e mi fa entrare in contatto con culture diverse dalla nostra. È sempre positiva come esperienza. Capire come vivono gli altri ci fa sempre riflettere su noi stessi”, prosegue l’artista.

Rhove sta lavorando al suo nuovo album in uscita prossimamente e ispirato alle varie influenze culturali e stili musicali con cui è entrato in contatto nei suoi viaggi.

Di recente l’artista è tornato sulle scene con “Laprovince #4” quarto “capitolo” della sua serie di brani dedicati a Rho e al suo mondo.

Nel 2024 è uscito il suo primo album, “Popolari” che gli è valso il disco di Platino, accompagnato dalle hit “Alé” (Platino), “Pelé” (2xPlatino), “Ancora” (2xPlatino) e “Petit Fou Fou” con ANNA (Platino).

L’artista ha lasciato un segno indelebile nella scena italiana a colpi di hit che hanno conquistato le prime posizioni in radio e sulle piattaforme streaming da “Shakerando” (certificato 7xPlatino) a “Cancelo” (certificato 2xPlatino) e tanti altri.