Milano, 27 novembre 2025 – In piazza San Carlo, domani venerdì 28 novembre, torna il gazebo contro la contraffazione della Polizia locale di Milano, un’iniziativa dedicata alla sensibilizzazione dei cittadini sui rischi legati all’acquisto di prodotti contraffatti.

Al gazebo, collocato al centro di una delle più importanti vie del commercio cittadino, saranno presenti dalle ore 11 alle 20 gli agenti del Gruppo anticontraffazione (Goac) della Polizia locale, a disposizione dei cittadini e per promuovere acquisti consapevoli, spiegando i rischi che si possono correre acquistando invece merce contraffatta e non conforme. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Camera di Commercio, INDICAM (Associazione Italiana per la Tutela della Proprietà Intellettuale) e la Federation of the Swiss watch industry.

“Acquistare prodotti contraffatti significa, spesso inconsapevolmente, incentivare lo sfruttamento del lavoro, contribuire all’inquinamento ambientale ed esporsi a seri rischi per la salute. Inoltre, si danneggia la filiera di tante aziende che investono in qualità e innovazione”, afferma il Comandante Gianluca Mirabelli.

Ogni giorno la Polizia locale è impegnata nel contrasto alla vendita di merce contraffatta e al commercio abusivo, operando nelle principali vie commerciali, nei mezzanini delle metropolitane, nei mercati rionali e durante eventi fieristici. La contraffazione colpisce innumerevoli prodotti: dalle scarpe alle borse, ai profumi, ai giochi per bambini, all’abbigliamento.

Da gennaio 2025 ad oggi sono stati 411 i sequestri amministrativi per un totale di 69.844 prodotti sequestrati e 212 i sequestri penali che hanno portato successivamente al sequestro di altri 76.940 pezzi.

Comune di Milano