Milano, 28 maggio 2025. La superstar mondiale Karol G è tornata con il nuovo attesissimo singolo, “Latina foreva”, un inno coraggioso, gioioso e pieno di colori, ritmo ed energia, in tutte le radio in Italia da venerdì 30 maggio.

È boom di visualizzazioni per il videoclip ufficiale, diretto da Pedro Artola: quasi 6 milioni di visualizzazioni in appena 5 giorni! La clip si basa sull’idea che le donne latine portino il ‘calore’ ovunque loro si rechino. Ambientato sui laghi innevati di Mammoth (California), il video mette in scena il contrasto tra il freddo ambiente e la presenza notevole di Karol G e del resto del cast latino, incluso il rinomato chitarrista di Flamenco, Jose del Tomate. Il tutto mettendo in risalto l’orgoglio di appartenenza alla propria cultura, mettendo le donne latine in posizione predominante.

“La canzone è su tutti gli aspetti dell’essere latina” – ha raccontato Karol G in una recente intervista. “Le nostre curve, il fatto che siamo l’anima della festa, tutti nel mondo vogliono essere latini. Penso che l’energia che portiamo sia contagiosa!”.

Accompagnato da un beat che rimanda alle canzoni pop e reggaeton di inizio anni ‘2000, il singolo è più di una semplice canzone: è una celebrazione del potere delle donne latine, dell’orgoglio per la propria appartenenza e della bellezza per la diversità culturale. Fin dalla prima nota “LATINA FOREVA” mette in luce lo stile di KAROL G, la sua fierezza nell’amore per le proprie origini. È un brano divertente, potente, fatto per far ballare il mondo.

Prodotto da Mazzarri e Misha, il brano onora le origini musicali dell’artista ma allo stesso tempo proietta Karol G verso un nuovo orizzonte sonoro, creando un nuovo capitolo nella sua carriera ed evoluzione come artista.

Non è una semplice hit estiva, ma un vero e proprio movimento. È una hit Latina, Assordante, Orgogliosa, per Sempre (Latina. Loud. Proud. Forever.).

“Latina foreva”

Arriva dopo il successo del documentario Netflix su KAROL G, “Tomorrow was Beautiful”, che ha raggiunto la prima posizione in 19 Paesi, inclusi Stati Uniti, Colombia, Messico e Spagna. Inoltre, Karol G ha ottenuto 3 nomination agli American Music Awards 2025, inclusa quella come “Miglior Artista Latina”. Karol G continua a estendere la sua innegabile influenza nella scena musicale mondiale, rappresentato orgogliosamente la cultura Latina ovunque la sua carriera senza limiti né confini la porti.

Karol G

Nata a Medellín in Colombia nel 1991, Carolina Giraldo Navarro ha da sempre perseguito il suo sogno di avere una carriera musicale. Fin dalla tenera età il padre, componente di una band, l’ha introdotta a vari generi musicali dal Rock ‘n’ roll alla salsa, fino alle ballate e al reggaeton, solidificando la sua passione per la musica in generale. Si trasferisce per un periodo a New York per studiare l’inglese e mettere a punto i suoi progetti artistici.

Il successo mondiale arriva nel 2019 con il singolo “Tusa” con Nicki Minaj, in vetta a tutte le classifiche e che le regala immediata notorietà in tutte le parti del globo. La svolta poi, con il disco “KG0516” e nel 2022 con la hit “Provenza”, tra i brani più ascoltati al mondo in quell’anno. Nel 2023 pubblica il suo quarto disco “Mañana será bonito” che ha fatto la Storia per essere stato l’unico album interamente in lingua spagnola di un’artista femminile ad andare alla #1 della Billboard 200. È stato inoltre il disco con il numero più alto di stream al debutto del 2023 su Spotify e l’album di un’artista latina con il maggior numero di riproduzione nel primo giorno di uscita su Apple Music.

Il singolo “TGQ”, realizzato con la collega e amica Shakira, ha battuto ogni record di stream negli Stati Uniti il primo giorno. È stata inoltre tra le 10 artiste più ascoltate nel mondo su Spotify del 2023. Nel 2023 Karol G ha preso parte alla colonna sonora del film campione d’incassi “Barbie” con il brano “Watiti” ed è stata la prima headliner donna di origini latine al festival Lollapalooza. Karol G ha trionfato ai Latin Grammy vincendo in ben 3 categorie nel 2023 tra cui quella per il “Miglior Album dell’anno” per “Mañana será bonito”.

Per quanto riguarda i Latin Grammy, nella sua carriera è arrivata a ben 16 candidature ed è a quota 6 premi vinti. Quest’anno si è aggiudicata anche il suo primo Grammy Award per “il miglior album di musica Urbàna”, è stata premiata come “Donna dell’Anno” da Billboard (unica donna di lingua spagnola a ricevere il prestigioso premio) e ha trionfato in ben 9 categorie ai “Premios Lo Nuestro 2024” (in tutto 10 vittorie conseguite nella sua carriera). Nel 2024 ha recitato come attrice nella produzione Netflix, “Griselda” con Sofia Vergara.

Durante il suo tour mondiale campione d’incassi è uscita la hit globale “Si Antes Te Hubiera Conocido”, doppio Disco di Platino in Italia e canzone latin più trasmessa dalle radio italiane (con oltre 33 settimane consecutive di permanenza in classifica di cui 2 trascorse al n.1). Sempre nel 2024 ha duettato con Andrea Bocelli nella versione spagnola della celeberrima hit “Vivo por Ella”.

Nel 2025 è uscito il documentario su Netflix, “Karol G: Mañana fue muy bonito” di This Machine e della regista Cristina Costantini che ripercorre l’ascesa di KAROL dalle umili origini a Medellín, in Colombia, alla celebrità globale, dimostrando con uno storico tour da record negli stadi che i critici si sbagliavano. Questo lungometraggio offre uno sguardo raro sulla determinazione, sul talento e sull’instancabile etica lavorativa che hanno reso KAROL G una superstar, aprendo la strada alle future generazioni di donne latine.

È considerata un’icona pop e una delle massime figure della cultura latina e ispanica in tutto il globo.