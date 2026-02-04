Salute e Benessere

Giochi Milano-Cortina, al via la sorveglianza rafforzata sulle malattie infettive

Foto di CronacaMilano CronacaMilano4 ore fa
8 minuto di lettura
sorveglianza malattie infettive

Inizia oggi, come di consueto in caso di eventi che portano a possibili raduni di massa,  la sorveglianza basata su eventi per monitorare possibili segnali di malattie infettive in occasione delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, coordinata dall’Iss in collaborazione con le regioni Lombardia e Veneto e le Pa di Trento e Bolzano.

L’obiettivo è il monitoraggio attraverso le attività di ‘epidemic intelligence’, come l’analisi dei giornali online, di possibili segni di malattie infettive, di contaminazione di cibo e acque e di inquinanti ambientali nelle zone interessate dai Giochi. La sorveglianza rafforzata andrà avanti per 42 giorni, fino al 17 marzo.

Contemporaneamente e solo per il periodo delle Olimpiadi, verrà avanzato il livello di attivazione della sorveglianza basata su eventi a livello nazionale (in collaborazione con il Network Italiano di Epidemic Intelligence), e l’Iss parteciperà insieme all’ufficio europeo dell’Oms e al Centro Europeo per il Controllo delle Malattie (Ecdc) al monitoraggio degli eventi fuori dal territorio nazionale collegati con i giochi olimpici..

“Si tratta di una attività di routine in caso di eventi di questo tipo – sottolinea Anna Teresa Palamara, che dirige il dipartimento di Malattie Infettive dell’Iss -, che però ci permette di avere un ulteriore presidio di sicurezza per intercettare precocemente e intervenire in caso di eventuali segnali sospetti”.

Istituto Superiore di Sanità

Foto di CronacaMilano CronacaMilano4 ore fa
8 minuto di lettura
Foto di CronacaMilano

CronacaMilano

Articoli Correlati

AMO la Vita

Raccolta fondi necessari per assistenza gratuita ai malati oncologici e ai loro familiari

20 Novembre 2023 12:16
genoma cellulare per combattere tumore

L’integrità del genoma cellulare come “arma” per combattere il tumore

10 Settembre 2024 11:45
caregiver

L’assistenza ai propri cari pesa sui caregiver, 4 su 10 sviluppano una malattia cronica che prima non avevano

24 Settembre 2025 10:39
Tumori ginecologici burnout operatore sanitario

Tumori ginecologici: il burnout colpisce 4 operatori sanitari su 10

31 Ottobre 2025 14:38
Pulsante per tornare all'inizio