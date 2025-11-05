Il Ducati Lenovo Team è in partenza per l’Autódromo Internacional do Algarve che ospita la 21esima gara della stagione. In Portogallo si correre stabilmente dal 2020 e sono due i successi firmati Ducati: nel 2023 primo sigillo per Pecco Bagnaia e nel 2024 vittoria di Jorge Martin.

Sarà una settimana di prime volte con Nicolò Bulega, vice-Campione del Mondo World SBK con Aruba.it Racing-Ducati, che sostituirà Marc Márquez per gli ultimi due GP del 2025 e debutterà proprio a Portimao nella Premier Class. Nicolò, che ha provato per la prima volta la Desmosedici GP lo scorso giovedì in un test a Jerez de la Frontera, coronerà questo importante traguardo la 100esima gara della sua carriera nel Campionato del Mondo di Motociclismo.

In pista anche Pecco Bagnaia che sembra aver ritrovato la giusta confidenza alla guida. Dopo la vittoria nella Sprint in Malesia e una prima parte di gara davvero solida e convincente, Pecco è pronto a tornare al lavoro per riconquistare il terzo posto nella generale e lottare con i primissimi per le posizioni che contano.

Per entrambi appuntamento a venerdì 7 novembre, alle ore 10.45 locali, per la prima sessione di prove libere.

Francesco Bagnaia (#63 Ducati Lenovo Team) – 4º (286 punti)

“Sono tornato dalla Malesia con un po’ di amaro in bocca ma anche delle sensazioni positive. Sicuramente la gara di domenica non è finita nel migliore dei modi anche se siamo stati competitivi durante tutto il weekend. Questa era una cosa che ci era mancata negli ultimi GP e dobbiamo continuare in questa direzione. Portimao è sicuramente un tracciato particolare con caratteristiche uniche. Lavoriamo per trovare la stessa confidenza alla guida che abbiamo ritrovato a Sepang”.

Nicolò Bulega (#11 Ducati Lenovo Team)

“Sono contento e allo stesso tempo un po’ teso per questo debutto. Voglio godermi il momento ma anche fare un bel lavoro con tutta la squadra. Non ho aspettative a livello di risultati, voglio iniziare a prendere fiducia sulla Desmosedici GP. Consideriamo anche che gireremo su un tracciamo molto particolare e impegnativo come quello di Portimao”.

Informazioni Circuito

Paese: Portogallo

Nome: Autódromo Internacional do Algarve

Giro veloce: Bastianini (Ducati), 01:38.685 – 2024

Record del circuito: M. Márquez (Honda), 01:37.226 – 2023

Velocità massima: Oliveira (Aprilia), 352.9 km/h – 2024

Lunghezza del tracciato: 4,59 km

Durata della gara sprint: 12 giri (55.1 km)

Durata della gara: 25 giri (114.8 km)

Curve: 15 (9 a destra, 6 a sinistra)

Risultati 2024

Podio: 1° Martin (Ducati); 2° Bastianini (Ducati), 3° Acosta (KTM)

Pole Position: Bastianini (Ducati), 01:37.706

Giro più veloce: Bastianini (Ducati), 01:38.685

Informazioni Piloti

Francesco Bagnaia

Moto: Ducati Desmosedici GP

Numero di gara: 63

GP disputati: 232 (127 x MotoGP, 36 x Moto2, 69 x Moto3)

Primo GP: Qatar 2019 (MotoGP), Qatar 2017 (Moto2), Qatar 2013 (Moto3)

Vittorie: 41 (31 MotoGP + 8 Moto2 + 2 Moto3)

Podi: 82 (59 MotoGP + 16 Moto2 + 7 Moto3)

Prima vittoria GP: Aragón 2021 (MotoGP), Qatar 2018 (Moto2), Olanda 2016 (Moto3)

Pole position: 34 (27 MotoGP + 6 Moto2 + 1 Moto3)

Prima pole: Qatar 2021 (MotoGP), Francia 2018 (Moto2), Gran Bretagna 2016 (Moto3)

Titoli mondiali: 3 (MotoGP 2023, MotoGP 2022, Moto2 2018)

Nicolò Bulega

Moto: Ducati Desmosedici GP

Numero di gara: 11

GP disputati: 99 (- x MotoGP, 49 x Moto2, 50 x Moto3)

Primo GP: Portuguese GP (MotoGP), Qatar 2019 (Moto2), Valencia 2015 (Moto3)

Vittorie: 0

Podi: 2 (Moto3)

Pole position: 2 (Moto3)

Prima pole: Spanish GP 2016 (Moto3)

Titoli mondiali: –

Informazioni Campionato

Classifica piloti

Marc Márquez (#93 Ducati Lenovo team) – Campione del Mondo – 1º (545 punti)

Francesco Bagnaia (#63 Ducati Lenovo Team) – 4º (286 punti)

Nicolò Bulega (#11 Ducati Lenovo Team) – NC

Costruttori

Ducati – 1º (708 punti)

Team

Ducati Lenovo Team – 1º (831 punti)