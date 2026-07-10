Un bando per lo sport inclusivo grazie ai ricavi della vendita dei biglietti di Inter e Milan per tifosi con disabilità

Il Comune di Milano, grazie ai ricavi di Inter e Milan derivanti dalla vendita di biglietti e abbonamenti per tifosi con disabilità della stagione 2025/26, lancerà un bando dedicato a progetti per la promozione dello sport per tutte le abilità, ribadendo l’impegno condiviso a favore dell’inclusione, della partecipazione e dell’accessibilità attraverso lo sport.

L’avviso pubblico, di un importo pari a 140mila euro, si rivolgerà in particolare a enti in grado di promuovere attività sportive inclusive, favorendo il pieno coinvolgimento delle persone con disabilità. Saranno inoltre valorizzati progetti che prevedano attività estive gratuite per minori di 18 anni, con una particolare attenzione alla pratica sportiva anche outdoor.