Le vetture del MAUTO in esposizione a Monza

Sono la Mercedes Benz W196R del 1954 – la più prestigiosa tra le vetture del MAUTO, capace di coniugare tecnica raffinata e prestazioni elevate, è stata la più veloce nelle competizioni degli anni Cinquanta – e la Monaco Trossi del 1935 – automobile da corsa di concezione rivoluzionaria, progettata dall’ingegnere Augusto Monaco e dal pilota Carlo Felice Trossi.

Fino a domenica 6 settembre saranno esposte rispettivamente nella Fan Zone e nell’area Hospitality dell’Autodromo Nazionale Monza per celebrare le competizioni contemporanee a partire dalle storie, dalle intuizioni e dalle sfide che hanno costruito il mito dell’automobilismo, restituendo alla memoria delle grandi vetture del passato il potere di dialogare ancora con la velocità del presente.

In particolare, la Mercedes Benz W196 R del 1954 – campione del mondo nel 1954 e 1955 guidata da Juan Manuel Fangio – sarà esposta accanto alla show car Mercedes-AMG Petronas F1 della stagione 2026 di Andrea Kimi Antonelli.

Due vetture separate da oltre settant’anni di storia, riunite nel luogo simbolo della velocità italiana: per tutta la durata del Gran Premio, il pubblico della Fan Zone potrà ammirarle da vicino e ritrovare, nel confronto tra forme, tecnologie e soluzioni tecniche di epoche così lontane, il filo che unisce la memoria delle grandi competizioni alla Formula 1 di oggi.

La Itala Palombella del MAUTO esposta alla Reggia di Monza

Fino a domenica 20 settembre

In occasione dell’evento conclusivo della Louis Vuitton Dolomites Classic Run – la Itala 35/45 HP Palombella del 1909 – appartenuta alla Regina Margherita di Savoia, tra le prime donne al mondo a guidare e possedere un’automobile – sarà esposta nella Corte d’onore della Villa Reale di Monza per accogliere i piloti che hanno partecipato alla rievocazione storica. La Palombella sarà poi trasferita nella Sala Conferenze prossima al Teatro di Corte della Reggia di Monza, dove resterà visibile fino al 20 settembre.

Louis Vuitton Dolomites Classic Run è una competizione di regolarità, in cui 25 prestigiose automobili classiche percorrono un percorso, concepito come un tributo all’Arte del Viaggio di Louis Vuitton, di circa 600 chilometri che verranno percorsi in due giorni di viaggio, attraversando spettacolari passi di montagna, strade sinuose e paesaggi cinematografici.

MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile

Fondato nel 1933 da Carlo Biscaretti di Ruffia, il Museo Nazionale dell’Automobile conserva una collezione di oltre 200 vetture originali di 80 diverse marche che raccontano l’evoluzione storica dell’invenzione che ha cambiato il mondo: dalle carrozze a vapore di fine Ottocento ai capolavori di design degli Anni Cinquanta, dalle protagoniste di corse epiche e viaggi memorabili ai prototipi che hanno guidato gli orientamenti futuri della ricerca.

Lo spettacolare allestimento scenografico contestualizza ogni singola vettura, creando un racconto che accompagna il visitatore alla scoperta di momenti storici, movimenti culturali e sociali, conquiste tecnologiche e scoperte scientifiche che l’automobile ha attraversato e influenzato, in un costante slancio di innovazione.

A completare il percorso museale, il Centro di Documentazione che porta avanti attività di archiviazione e ricerca insieme al Centro di Conservazione e Restauro, che conduce quotidianamente attività di conservazione e ripristino dei veicoli storici.