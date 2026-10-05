Sport e Motori

Vismara non sbaglia alla prima, battuta Vertemate

Foto di CronacaMilano CronacaMilano6 ore fa
130 minuto di lettura
Vismara Vertemate 51-34

Esordio positivo e convincente del Basket Femminile Vismara alla ripresa del campionato di Serie C Femminile di fronte al pubblico di casa dello Sport Center di Noviglio. Una partita sempre al comando quella delle Frogs, che ha permesso a coach Mercadante di iscrivere a referto tutte le giocatrici (top scorer Bianchi e Ingrassia con 9) con ottimi segnali positivi anche dai nuovi innesti.

Partenza decisa e senza prigionieri delle biancorosse che nei primi 5 minuti mettono un parziale di 12-2 anche grazie all’ottimo ritmo in attacco che coglie di sorpresa le comasche, 18-7 al primo riposo lungo. Secondo e terzo quarto (12-9 e 10-5) sono sulla falsa riga del primo, con le avversarie che non si perdono d’animo e provano a restare a contatto e a cucire il gap.

All’inizio dell’ultima frazione Vismara preme sull’acceleratore (arrivando al massimo vantaggio di 23 punti) e il ritmo partita si abbassa, permettendo alle padrone di casa di gestire e chiudere sul 51-34.

Prossimo appuntamento con la prima trasferta dell’anno, domenica 11 ottobre alle ore 18:00 a Lecco.

Parziali: 18-7, 12-9, 10-5, 11-13

Basket Vismara: Canalis 2, Patrignani 3, Tandoi 5, Bianchi 9, Ingrassia 9, Contu 2, Folli 7, Colombo 6, Alberti 2, Montanari (cap) 2, Rognoni 4

Allenatore: Mercadante – Vice: Foresti

Foto di CronacaMilano CronacaMilano6 ore fa
130 minuto di lettura
Foto di CronacaMilano

CronacaMilano

Articoli Correlati

Tagliati per le corse Obiettivo 3 progetto Alex Zanardi

“Tagliati per le corse” di Obiettivo 3, il progetto voluto e ispirato da Alex Zanardi

29 Novembre 2024 16:28
L’Evan Bros WorldSSP Yamaha

L’Evan Bros WorldSSP Yamaha Team a caccia di gloria a Portimao

7 Agosto 2024 16:38
vittoria Pecco Bagnaia a Jerez

Straordinaria vittoria per Pecco Bagnaia a Jerez, quinto posto per Bastianini

28 Aprile 2024 17:00

Trend auto: oggi la macchina si sceglie e si acquista sul web

18 Aprile 2017 11:59
Pulsante per tornare all'inizio