Vismara non sbaglia alla prima, battuta Vertemate

Esordio positivo e convincente del Basket Femminile Vismara alla ripresa del campionato di Serie C Femminile di fronte al pubblico di casa dello Sport Center di Noviglio. Una partita sempre al comando quella delle Frogs, che ha permesso a coach Mercadante di iscrivere a referto tutte le giocatrici (top scorer Bianchi e Ingrassia con 9) con ottimi segnali positivi anche dai nuovi innesti.

Partenza decisa e senza prigionieri delle biancorosse che nei primi 5 minuti mettono un parziale di 12-2 anche grazie all’ottimo ritmo in attacco che coglie di sorpresa le comasche, 18-7 al primo riposo lungo. Secondo e terzo quarto (12-9 e 10-5) sono sulla falsa riga del primo, con le avversarie che non si perdono d’animo e provano a restare a contatto e a cucire il gap.

All’inizio dell’ultima frazione Vismara preme sull’acceleratore (arrivando al massimo vantaggio di 23 punti) e il ritmo partita si abbassa, permettendo alle padrone di casa di gestire e chiudere sul 51-34.

Prossimo appuntamento con la prima trasferta dell’anno, domenica 11 ottobre alle ore 18:00 a Lecco.

Parziali: 18-7, 12-9, 10-5, 11-13

Basket Vismara: Canalis 2, Patrignani 3, Tandoi 5, Bianchi 9, Ingrassia 9, Contu 2, Folli 7, Colombo 6, Alberti 2, Montanari (cap) 2, Rognoni 4

Allenatore: Mercadante – Vice: Foresti