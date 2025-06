ICF Canoe Sprint & Paracanoe World Championships Milano 2025: presentata ufficialmente la rassegna iridata in programma dal 20 al 24 agosto all’Idroscalo

Presentati ufficialmente alla Torre Allianz di Milano gli ICF Canoe Sprint & Paracanoe World Championships. Dal 20 al 24 agosto 2025 il bacino dell’Idroscalo sarà il palcoscenico di una manifestazione che rappresenta non soltanto il massimo evento sportivo della disciplina ma anche un’occasione unica per promuovere attraverso lo sport valori come l’inclusione, la sostenibilità e l’educazione ambientale.

La conferenza stampa di presentazione si è tenuta martedì 10 giugno nel suggestivo 47° piano della Torre Allianz, sponsor di maglia delle nazionali italiane di canoa e kayak per il quadriennio olimpico e paralimpico 2024-2028. Al tavolo dei relatori il Presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak Luciano Buonfiglio, il Direttore Generale di Allianz S.p.A. Maurizio Devescovi, il Sottosegretario con delega Sport e Giovani della Lombardia, Federica Picchi, l’Assessore allo Sport del Comune di Milano Martina Riva e il consigliere delegato all’Idroscalo della Città metropolitana Roberto Maviglia. Presente anche il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, che nel suo saluto ha sottolineato come la lunga volata per i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 passi anche attraverso l’evento dell’Idroscalo, l’unico mondiale di una disciplina olimpica ospitato in Italia nel 2025.

In cinque giornate di gara – cerimonia inaugurale martedì 19 agosto – si assegneranno ben 24 titoli iridati della canoa sprint e 12 allori nella Paracanoa. Saranno 60 le nazioni in gara per oltre 1500 persone tra atleti e staff tecnici. Attesi tutti i big della disciplina, dalle medaglie olimpiche di Parigi e Tokyo ai campioni europei e mondiali in carica.

Milano 2025 sarà inoltre il primo Mondiale “green” nella storia del movimento canoistico internazionale grazie al progetto Europeo Erasmus+ DECK. Verrà infatti applicato un protocollo ambientale sviluppato dalla FICK con ICF, Scuola Sant’Anna di Pisa e cinque Federazioni estere, volto a ridurre al minimo l’impatto ecologico della manifestazione. Tra le misure previste: l’eliminazione della plastica monouso, la raccolta differenziata estesa, la mobilità sostenibile e una forte azione di sensibilizzazione del pubblico sui temi ambientali.

In parallelo alla competizione, prenderà vita il progetto educativo “Supporter per un giorno: tifiamo lo sport”, promosso da Regione Lombardia in collaborazione con la Federazione Italiana Canoa Kayak. Saranno coinvolti circa 1.000 ragazze e ragazzi delle scuole lombarde (8-14 anni), che avranno l’opportunità di partecipare a laboratori sportivi, incontri con atleti internazionali, esperienze in canoa.

L’inclusione sarà un altro elemento cardine della rassegna iridata con il progetto TIP Camp (Talent Identification Program) sviluppato con la Federazione Internazionale di Canoa (ICF), attraverso il quale la FICK finanzierà internamente la partecipazione di 30 giovani atleti provenienti da Paesi in via di sviluppo.

I Mondiali saranno un momento chiave anche per il percorso che porta ai prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, l’evento infatti fa parte del programma “Italia dei Giochi” con cui Milano Cortina, in collaborazione con CONI e CIP, vuole celebrare su tutto il territorio nazionale la presenza delle Olimpiadi e Paralimpiadi italiane del 2026.

I Mondiali di canoa sprint e paracanoa avranno una copertura televisiva d’eccezione grazie al grande impegno della RAI che sarà Host Broadcaster dell’evento, le cui telecamere riprenderanno ogni singolo istante della manifestazione, mentre il Corriere dello Sport e Tuttosport saranno media partner della manifestazione.

Luciano Buonfiglio, Presidente Federazione Italiana Canoa Kayak: “Non vediamo l’ora di cominciare, abbiamo lavorato intensamente e con grande entusiasmo all’organizzazione di questo Mondiale e siamo pronti ad accogliere gli atleti che arriveranno da tutto il mondo. Siamo certi che l’Italia, Milano e l’Idroscalo, dimostreranno ancora una volta di avere tutte le caratteristiche per organizzare un evento unico e coinvolgente che possa offrire ai tifosi gare appassionanti e di alto livello. Noi come Italia siamo pronti e saremo certamente protagonisti con i nostri azzurri. Voglio ringraziare il Ministro per lo sport e il CONI per il sostegno, oltre che la Regione Lombardia, il Comune di Milano, la Città Metropolitana e la RAI. Sono sicuro che sarà un evento che lascerà un’importante eredità sportiva”.

Maurizio Devescovi, Direttore Generale di Allianz S.p.A: “Come sponsor di maglia delle nazionali di canoa e kayak siamo lieti di essere al fianco degli atleti e dei paratleti azzurri in occasione di questo grandissimo appuntamento sportivo, i Mondiali di Milano 2025, che si terrà nelle acque dell’Idroscalo. La partnership con la FICK ben si colloca nella strategia di Allianz al fianco dello sport italiano, in particolare per lo sviluppo di opportunità per le giovani generazioni”.

Carlo Tacchini (canadese): “Ho fatto il mio esordio nei senior proprio ai mondiali di Milano del 2015, oggi per me è fantastico poter tornare a competere con una maggiore consapevolezza, e una medaglia olimpica al collo, con Gabriele Casadei siamo una coppia davvero affiatata e vogliamo ottenere il massimo”. Tommaso Freschi (kayak): “La presenza delle nostre famiglie, degli amici e del pubblico italiano sarà certamente uno stimolo importantissimo, l’Idroscalo per noi è casa e sarà bellissimo competere per i titoli mondiali su quelle acque”. Christian Volpi (paracanoa): “L’obiettivo di ogni atleta è vincere e noi ci stiamo preparando al meglio per essere protagonisti e rendere orgogliose le persone che verranno a fare il tifo per noi”. Amanda Embriaco (paracanoa): “Ho fatto le mie prime gare all’idroscalo, da lì sono ripartita come paratleta e sarà bellissimo per noi competere in un mondiale nel luogo dove siamo cresciuti”.