Milano, 5 agosto 2025 – Sono partite questa notte le attività di manutenzione straordinaria sui muri di sostegno del ponte di piazza Maggi, lungo viale Famagosta.

Per consentire l’esecuzione degli interventi, sarà temporaneamente occupata una corsia della carreggiata in direzione Ovest-Est verso viale Giovanni da Cermenate, per un periodo di 60 giorni. Al termine di tale fase, il cantiere verrà trasferito sulla corsia opposta (direzione Est-Ovest), dove i lavori proseguiranno per ulteriori 60 giorni.

L’intervento prevede il consolidamento statico delle strutture murarie mediante la realizzazione di una controparete con intonaco armato, finalizzata al miglioramento della resistenza strutturale del manufatto.

Durante l’intero periodo di esecuzione dei lavori non sono previste modifiche al servizio di trasporto pubblico.

CS e ph Comune di Milano