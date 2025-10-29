29 ottobre 2025 – Cinisello Balsamo si conferma, ancora una volta, laboratorio di innovazione sociale e città dei giovani. Per il quinto anno consecutivo, il Comune si è aggiudicato il bando regionale “La Lombardia è dei Giovani” – edizione 2025 – con il progetto “Cini NEXT – Giovani protagonisti al Pertini e sul territorio”, che ha ottenuto un finanziamento regionale di 40.000 euro.

Un risultato che testimonia la continuità, la qualità e la visione delle politiche giovanili promosse dall’Amministrazione comunale, capace di costruire negli anni un ecosistema di partecipazione e protagonismo diffuso.

Il progetto si svilupperà da novembre 2025 a ottobre 2026, e si fonda su tre azioni principali:

• L’Osservatorio Giovani, strumento permanente di ascolto, analisi e co-progettazione delle politiche giovanili locali, realizzato con la partecipazione diretta di ragazze e ragazzi del territorio;

• L’animazione della nuova Gaming Zone del Centro Culturale Il Pertini, dove i giovani potranno esprimersi, imparare e socializzare attraverso linguaggi digitali e creativi;

• La co-progettazione di eventi cittadini, che favoriscano il dialogo tra giovani, scuole, imprese e servizi territoriali.

Il Comune è capofila del partenariato che vede coinvolte due realtà giovanili emergenti:

Cacio & Filo Associazione Culturale di Promozione Culturale e Ludica, nata nel 2024 proprio grazie a un percorso promosso dal Comune nell’ambito dello stesso bando regionale; e Associazione Ecate ETS, recente realtà del Nord Milano attiva nella promozione culturale e nella partecipazione giovanile attraverso linguaggi digitali e creativi.

Insieme, i partner daranno vita a un progetto che valorizza le esperienze maturate negli anni precedenti – dalla tv/radio web Il Pertini ai percorsi di empowerment, alle associazioni nate dai giovani stessi – per rafforzare un modello di politiche fondato su co-progettazione, inclusione e cittadinanza attiva.

“Il riconoscimento ottenuto per il quinto anno consecutivo è motivo di grande orgoglio per la nostra città – dichiara l’Assessore alle Politiche giovanili Daniela Maggi –. È la prova che stiamo costruendo, anno dopo anno, una comunità capace di ascoltare e valorizzare i giovani, offrendo loro spazi, strumenti e opportunità per essere protagonisti del presente e del futuro.”

Grazie al contributo regionale e al lavoro condiviso tra Comune, associazioni e giovani del territorio, CINI NEXT rafforza l’impegno dell’Amministrazione nel promuovere partecipazione, innovazione e benessere giovanile, consolidando il Centro Culturale Il Pertini come punto di riferimento per la creatività, l’inclusione e la cittadinanza attiva.