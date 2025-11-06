La Carta d’identità cartacea va in pensione!

6 novembre 2025 – Dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea non sarà più valida, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. Occorre quindi procedere alla sua sostituzione con la Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1157/2019, ha emanato la circolare n. 76/2025 a riguardo e con la motivazione che le vecchie carte non sono più corrispondenti ai requisiti minimi di sicurezza stabiliti dal suddetto Regolamento.

Da una stima fatta tramite il portale anagrafico Dedanext risultano attualmente in circolazione ancora 6973 carte d’identità cartacee, al netto dei residenti AIRE che dovranno richiedere la CIE al consolato di residenza.

Si invitano quindi i cittadini ancora in possesso di carta d’identità cartacea a fissare il proprio appuntamento, tramite il sistema prenotami.cloud, la webapp raggiungibile dal sito del Comune.

Per facilitare la procedura e snellire l’iter si consiglia di preferire i pagamenti elettronici, rispetto al contante: carte di credito/debito o app di pagamento.

Data la previsione di alto afflusso, inoltre, il servizio di prenotazione tramite il Polifunzionale per gli over 65 viene sospeso, mentre gli uffici garantiranno comunque le urgenze in caso di smarrimento o furto, previa denuncia.

“Abbiamo nove mesi di tempo per procedere alla sostituzione delle vecchie carte d’identità. Invitiamo pertanto i cittadini, qualora non avessero ancora provveduto, a prenotare il proprio appuntamento accedendo al programma on line del Comune. La prenotazione permette inoltre al personale del Polifunzionale di organizzare al meglio il lavoro”, ha spiegato l’assessore ai Servizi al cittadino e Polifunzionale Riccardo Malavolta.