Milano, 12 novembre 2025 – Si inaugura oggi, mercoledì 12 novembre, alle ore 17.30, nella Sala Vetri di Palazzo Moriggia | Museo del Risorgimento, la mostra “Italia 1943–1945”, ultimo capitolo del reportage fotografico “Si combatteva qui!”, patrocinato dalla Commissione Europea ed esposto in diverse sedi italiane ed europee nell’Ottantesimo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

L’esposizione, aperta al pubblico da domani, giovedì 13 novembre, fino al 15 febbraio 2026 (a ingresso libero), ripercorre i luoghi simbolo del conflitto in Italia: dalle spiagge della Sicilia, teatro del primo sbarco alleato su suolo europeo, fino ai luoghi simbolo dei combattimenti e delle stragi di civili tra cui Monte Cassino, il Bunker Soratte, Marzabotto, Torre Palidoro e Sant’Anna di Stazzema.

“Quest’ultimo capitolo mi ha portato ad affrontare un periodo del nostro Paese di cui non realizziamo molto bene il vero impatto sulle vite dei nostri nonni – afferma l’autore, Alessio Franconi, fotografo, scrittore e avvocato –. Finché non ci si affaccia sui luoghi dove civili innocenti furono brutalmente uccisi e arsi alle fiamme, non si comprendono appieno le conseguenze di un regime che distrusse l’Italia”.

La mostra, giunta alla 47esima tappa espositiva, è arricchita da una selezione di documenti e cimeli originali provenienti dai depositi e dagli archivi delle Civiche Raccolte Storiche di Milano. La sezione si inserisce nel ciclo di dodici focus espositivi promossi in occasione dell’Ottantesimo Anniversario della Liberazione (1945–2025), con materiali solitamente non accessibili al pubblico e legati ai luoghi e ai temi esplorati dal reportage.

In collaborazione con Aster, concessionario ufficiale dei servizi educativi del Museo, saranno organizzate anche visite guidate alla mostra accompagnate da trekking urbani alla scoperta dei luoghi della città teatro della Resistenza partigiana.

Comune di Milano