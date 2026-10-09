Milano, 9 ottobre 2026 – Ha preso il via la nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni a cura di Istat, che a livello nazionale coinvolge 2.529 Comuni e circa 1 milione di famiglie.

Dal 2018 il Censimento non è più decennale ma annuale, ed è finalizzato alla conoscenza delle caratteristiche strutturali e socioeconomiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia a livello nazionale, regionale e locale, nonché al confronto con quelle del passato e di altri Paesi.

Grazie all’integrazione dei dati raccolti attraverso le rilevazioni campionarie con quelli provenienti dalle fonti amministrative, il Censimento è in grado di restituire informazioni continue e tempestive, rappresentative dell’intera popolazione, ma anche di garantire un forte contenimento dei costi e una riduzione del carico statistico sulle famiglie.

L’edizione 2026 si è aperta lo scorso 5 ottobre e si concluderà il prossimo 23 dicembre.

Per la città di Milano sono chiamate a partecipare 10mila famiglie

Per informazioni e supporto alla compilazione del questionario, le cittadine e i cittadini possono:

contattare il numero verde del Comune 800 468 800;

rivolgersi all’Ufficio Censimento, in via Bergognone 30, nei seguenti orari:

lunedì, mercoledì e venerdì: 9:00 – 12:00

martedì e giovedì: 9:00 – 12:00 e 14:00 – 16:30

solo per informazioni (no compilazione), contattare il numero verde ISTAT 1510

Coloro che hanno ricevuto una lettera nominativa da ISTAT possono seguire le istruzioni per compilare il questionario in autonomia online. Dal 12 novembre le famiglie che non hanno ancora compilato il questionario riceveranno la visita di un incaricato comunale per effettuare l’intervista di persona. Dal 7 al 23 dicembre le famiglie potranno compilare il questionario solo con il supporto del rilevatore, in quanto in tale periodo la compilazione autonoma on line sarà inibita.

Per arricchire questo importante patrimonio di dati statistici e conoscere meglio il Paese in cui viviamo, è fondamentale la piena collaborazione di tutte le famiglie campione.

Si rammenta che partecipare al Censimento è un obbligo di legge la cui violazione può comportare una sanzione.