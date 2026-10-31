Cultura e Società

A Palazzo Marino la mostra di Natale “La predica di San Giovanni Battista con autoritratto”

Foto di CronacaMilano CronacaMilano2 ore fa
72 minuto di lettura
Palazzo Marino La predica di San Giovanni Battista con autoritratto

Milano, 31 ottobre 2026 – Per la diciottesima edizione della tradizionale mostra natalizia di Palazzo Marino, il Comune di Milano presenta “La predica di San Giovanni Battista con autoritratto” di Mattia Preti (Taverna, 1613 – La Valletta, 1699), proveniente dalla Chiesa Monumentale di San Domenico a Taverna, in provincia di Catanzaro, e appartenente al Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno.

Dal 2 dicembre 2026 al 10 gennaio 2027, il pubblico potrà ammirare gratuitamente in Sala Alessi una delle opere più significative del Cavalier Calabrese, tra i grandi protagonisti della pittura barocca europea e tra i più originali interpreti dell’eredità caravaggesca. La grande pala d’altare, realizzata nel corso della maturità artistica del Maestro, si distingue per la forza drammatica della composizione, i contrasti luminosi e l’intensità espressiva delle figure. Nell’angolo inferiore destro, Preti inserisce il proprio autoritratto con l’abito dei Cavalieri di Malta, il pennello e la spada, intrecciando identità artistica, fede e aspirazione al riconoscimento sociale.

Particolare attenzione sarà dedicata alla ricostruzione ideale dell’altare ligneo progettato dallo stesso Preti per la tomba di famiglia e destinato originariamente ad accogliere la Pala. Attraverso un suggestivo allestimento scenografico e illuminotecnico, sarà restituita al pubblico la percezione del contesto per il quale l’opera era stata concepita, accompagnandone la visione con approfondimenti documentali e studi scientifici.

Curata da Rossella Vodret, Giuseppe Valentino e Domenico Piraina, la mostra è prodotta e promossa dal Comune di Milano, FEC e Intesa Sanpaolo con Gallerie d’Italia e realizzata da Civita Mostre e Musei, con la partecipazione delle istituzioni coinvolte nella tutela e valorizzazione dell’opera. Il catalogo, che include saggi introduttivi e di approfondimento, oltre alle schede delle opere, è edito da Allemandi.

Anche quest’anno tornerà “Natale nei borghi”, l’iniziativa diffusa nei municipi che crea un percorso tra arte, memoria e storia, accompagnando alla scoperta dei borghi storici della città.

Il programma prevede visite guidate alla scoperta dei quartieri storici, delle architetture e dei luoghi della memoria meno conosciuti. Nel programma di questa edizione sarà data una particolare attenzione alle antiche biblioteche monastiche, fondamentali per la circolazione di testi letterali.

Foto di CronacaMilano CronacaMilano2 ore fa
72 minuto di lettura
Foto di CronacaMilano

CronacaMilano

Articoli Correlati

Il Piano Juncker: cos’è e come coinvolge l’Italia

24 Maggio 2017 11:24
Albo delle Associazioni

Via all’aggiornamento dell’Albo delle Associazioni cittadine

5 Aprile 2024 11:08

Come ci si mantiene in salute? Basta avere accanto un partner felice

28 Settembre 2016 11:04
Nelly Furtado

Nelly Furtado: la superstar ritorna con il nuovo singolo “Love Bites”

22 Maggio 2024 18:12
Pulsante per tornare all'inizio