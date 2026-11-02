Milano, 2 novembre 2026 – La Giunta comunale ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico – Economica relativo all’intervento di restauro, rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e adeguamento normativo antincendio del Palazzo della Ragione e della Casa dei Panigarola in piazza Mercanti, per un importo complessivo di circa 8 milioni e 798mila euro.

“L’obiettivo è la restituzione alla città di uno dei suoi edifici più preziosi dal punto di vista storico ed artistico, in modo che possa contribuire alla creazione di un nuovo polo di attrazione culturale, espositiva e congressuale nel cuore del centro storico – commentano la Vicesindaca con delega alla Rigenerazione urbana Anna Scavuzzo e l’Assessore alla Cultura Tommaso Sacchi -. L’intervento di riqualificazione assume quindi rilevanza strategica per l’intera piazza Mercanti e per il contesto urbano di riferimento. Bene, quindi, procedere con la riqualificazione di immobili che affacciano su un polo di alto valore culturale e di aggregazione per Milano, con un intervento utile anche a rafforzarne la vocazione turistica e che consentirà di restituire alla città, ai suoi cittadini e ai turisti uno dei suoi edifici più antichi e ricchi di storia”.

“Abbiamo investito nella riqualificazione e nella futura gestione di Palazzo della Ragione con l’obiettivo di restituire alla città uno spazio rinnovato, destinato a diventare un nuovo punto di riferimento per incontri e iniziative a Milano. Lo abbiamo fatto valorizzando le competenze maturate nella gestione e promozione del vicino Palazzo Giureconsulti, oggi una delle location più riconosciute e iconiche per gli eventi cittadini. Questo intervento si inserisce in una più ampia strategia della Camera di Commercio per valorizzare il patrimonio storico e creare nuove opportunità per lo sviluppo economico e l’attrattività del territorio. Si sono recentemente conclusi gli interventi di restauro e messa in sicurezza delle facciate monumentali di Palazzo Mezzanotte, con la nuova illuminazione, e domani 3 novembre inauguriamo Orsole 4, progetto che ha consentito il recupero di un intero isolato del centro storico, tra l’antico decumano romano, il Teatro Romano, Santa Maria alla Porta e via Meravigli, che ospiterà le società del sistema camerale”, ha dichiarato Elena Vasco, Segretario generale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

Il progetto è stato presentato da Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, che ha la concessione in uso degli spazi di Palazzo della Ragione e di quelli di Casa dei Panigarola, per una superficie lorda complessiva pari a 1.278 mq.

La concessione ha durata trentennale e finalità tra l’altro culturali, da attuarsi tramite la valorizzazione, la riqualificazione, l’adeguamento normativo e la gestione degli spazi. Le nuove destinazioni d’uso comprendono infatti eventi, congressi, manifestazioni a carattere culturale, e tre mesi – da metà novembre a metà febbraio – rimarranno annualmente riservati all’utilizzo da parte della Direzione Cultura del Comune di Milano.

Verranno riqualificati gli spazi di Palazzo della Ragione (Sala Grande), oltre alle Scale progettate da Marco Dezzi Bardeschi, e gli spazi di Casa dei Panigarola.

La proposta tecnica prevede il consolidamento strutturale e la rifunzionalizzazione e adeguamento normativo della scala di sicurezza esistente, oltre alla costruzione di un nuovo corpo scala in acciaio e vetro e un ascensore panoramico per garantire la totale accessibilità agli spazi del Palazzo. Questo, infatti, consentirà alle persone con disabilità un accesso indipendente alla Sala Grande.

È previsto l’utilizzo di tre uscite di sicurezza situate alle estremità della Sala Grande, consentendo così di sfruttare l’intero spazio e garantendo un considerevole aumento della capienza di persone, fino a 500 circa.

I lavori prevedono anche il completo rinnovamento impiantistico per una maggiore efficienza energetica e l’adeguamento alle norme antincendio.

L’intervento, della durata stimata di circa 12 mesi, dovrebbe concludersi entro la fine del 2028.

Nella prospettiva di rafforzare il riconoscimento di Piazza dei Mercanti e delle aree adiacenti quale polo identitario, culturale e di aggregazione per la città, l’Amministrazione intende promuovere, in coordinamento con Camera di Commercio, approfondimenti in merito alle modalità di recupero, valorizzazione e rigenerazione del contesto urbano in cui si inserisce il Palazzo della Ragione, mediante interventi di decoro e arredo urbano finalizzati ad accrescerne l’attrattività e la fruizione da parte della cittadinanza e dei visitatori.