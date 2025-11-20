Progetto di riqualificazione del Palazzo del Ghiaccio di via Ciclamini

Milano, 20 novembre 2025 – Nella seduta odierna, la Giunta comunale ha dichiarato la sussistenza dell’interesse pubblico sulla proposta di riqualificazione del Palazzo del Ghiaccio di via dei Ciclamini 23.

Il progetto per la riapertura e la successiva gestione trentennale dell’impianto è stato presentato il 9 giugno scorso dalla società Ice Friends Srl e prevede un investimento di 4.854.000 euro, a costo zero per il Comune.

Come stabilito dalla normativa (art. 4 del D.lgs. 38/2021), verrà ora sviluppato da Ice Friends Srl un PFTE (Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica) che diventerà base della successiva gara, con diritto di prelazione a favore del proponente.

La durata stimata dei lavori è di circa 9 mesi dall’avvio del cantiere: il progetto prevede il ripristino della pista di ghiaccio e delle tribune, l’inserimento di funzioni accessorie come palestra e servizi di ristorazione e l’installazione di pannelli solari per 500 kilowatt. Saranno inoltre riorganizzati gli spazi interni ed esterni, con la creazione di aree verdi, alberature e percorsi pedonali.

“L’approvazione dell’interesse pubblico – sottolinea l’assessora allo Sport Martina Riva – è un passaggio fondamentale per restituire ai milanesi un luogo dall’enorme valore sportivo e sociale. Dalla chiusura dell’impianto nel 2023, abbiamo lavorato senza sosta, nonostante mille complessità, per consentire il rilancio del centro. Oggi, anche grazie alla proposta di un partner solido e affermato nel settore, iniziamo finalmente a intravedere un futuro concreto per il nostro storico stadio del ghiaccio. Sarà la casa del pattinaggio e dell’hockey, ma anche un luogo di incontro e di comunità: un presidio fondamentale per la Milano olimpica e paralimpica che stiamo costruendo”.

