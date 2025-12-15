Cinisello Balsamo entra nella rete internazionale di città europee Eurocities

La comunicazione è arrivata il 16 ottobre scorso, e così Cinisello Balsamo fa ufficialmente parte di Eurocities, la più grande rete di grandi città europee (riunisce oltre 200 città in 38 Paesi) con l’obiettivo di rafforzare il ruolo delle Amministrazioni locali nelle politiche UE, scambiare buone pratiche e influenzare le decisioni europee su temi come clima, cultura, coesione sociale, mobilità e innovazione, attraverso forum tematici e gruppi di lavoro per creare città migliori per i cittadini. Non solo, Cinisello Balsamo punta così a rafforzare la propria posizione nel rating dei Comuni italiani più virtuosi nell’accesso ai finanziamenti europei e aumentare le opportunità di creazione di partenariato con altre città.

Un risultato importante in linea con il percorso intrapreso da tempo dall’Amministrazione che partecipa e promuove partenariati per accedere alle risorse messe a disposizione della programmazione europea in diversi ambiti e temi. Questo ha consentito di arrivare ad avere un significativo impatto sui servizi ai cittadini, come sulla visibilità e credibilità dell’Ente in fase di application.

L’adesione alla rete è volontaria e prevede una quota annuale che quest’anno ammonta a € 2.435,00 coperta con le risorse derivanti dai finanziamenti europei attivi e a disposizione dell’Ente gestiti dall’Ufficio Europa, Bandi e fundraising, quindi senza effetto diretto sul bilancio.

Lo scopo e la funzione strategica della rete è tra l’altro quello della condivisione di visioni e strategie oltre a dare voce, in sede di Commissione Europea, a quelle che sono le priorità e le difficoltà che le Amministrazioni locali devono affrontare quotidianamente. Cinisello Balsamo, ad esempio, partecipa e aderisce ad altre reti europee di scopo come la rete internazionale KEKS.

“Un nuovo riconoscimento per la nostra città che acquisisce sempre maggiore autorevolezza e credibilità a livello europeo. Questa adesione ci consentirà di avere un canale privilegiato per i nostri progetti. Un impegno di questa Amministrazione portato avanti in particolar modo pensando ai nostri giovani, una priorità trasversale tra tutti i settori, in quanto rappresentano il futuro di Cinisello Balsamo”. Così il sindaco Giacomo Ghilardi.

“Ancora una volta Cinisello Balsamo si è dimostrata credibile e all’altezza. L’accettazione della domanda di adesione a Eurocities per il nostro Comune vuol dire aprirsi a maggiori prospettive di crescita e conferma la nostra volontà di rendere Cinisello Balsamo sempre più protagonista in Europa, per offrire ai nostri giovani e ai nostri cittadini servizi e opportunità di standard internazionale“. Ha spiegato l’assessore alle Politiche giovanili, Pari opportunità e Ufficio Europa Daniela Maggi.