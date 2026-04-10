“Fiera di Maggio”, mercatino solidale vintage e usato di qualità

Nel cuore di uno dei quartieri più affascinanti della città riapre i battenti la “Fiera di Maggio”, l’edizione di primavera dell’ormai storico Mercatino missionario che si tiene a Milano due volte all’anno e che richiama curiosi e appassionati di vintage, di antiquariato, di oggetti dal fascino senza tempo, alla ricerca di piccoli tesori nascosti o semplicemente del buon affare, o di abiti e accessori cui dare la chance di una seconda vita, a un prezzo incredibilmente favorevole e col piacere consapevole del recycling. Novità di quest’anno è l’anticipo al giovedì dell’apertura, con chiusura al sabato sera.

Nell’atmosfera amichevole che lo caratterizza, il Mercatino offre in vendita oggettistica, piccolo antiquariato, casalinghi, telerie d’epoca, bigiotteria nuova e vintage, borse e accessori, abbigliamento, libri e, nell'”angolo bimbi”, abbigliamento kids, giocattoli e libri perl l’infanzia.

Come ogni anno, tutto ciò che è in vendita proviene da donazioni libere, perché il Mercatino della “Fiera di Maggio” è a sostegno delle missioni della Fraternità Sacerdotale San Carlo Borromeo, che è presente in Italia, nelle periferie di Milano e Roma, e all’estero: Europa, America Latina, Africa e Asia; ed è a queste opere che viene devoluto tutto il ricavato. La “Fiera di Maggio” è organizzata e curata dalle “Amiche del Mercatino”, volontarie dell’Associazione San Carlo per il mondo odv.

“Fiera di Maggio”

Gio 21 – ven 22 – sab 23 maggio 2026 – h 10 – 19

Sala Eventi della Fondazione IBVA

Via Santa Croce, 15 – Milano