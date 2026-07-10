Il Comune raccoglie manifestazioni di interesse per l’evento di Capodanno in piazza Duomo

Il Comune di Milano raccoglie manifestazioni di interesse per organizzare e realizzare il Capodanno 2026 in piazza Duomo. L’obiettivo è offrire un evento gratuito di alto profilo, capace di celebrare l’arrivo del nuovo anno e, al tempo stesso, di rafforzare l’immagine di Milano a livello nazionale e all’estero.

All’avviso pubblicato sul sito del Comune di Milano possono partecipare operatori economici, imprese, società, consorzi e altri soggetti qualificati nei settori dell’organizzazione di eventi, dello spettacolo, della produzione artistica, della comunicazione e della produzione audiovisiva e radiotelevisiva. Il partner selezionato dovrà occuparsi dell’organizzazione dell’evento, dall’ideazione alla realizzazione, sostenendone i costi e provvedendo anche all’eventuale ricerca di sponsor privati. Il Comune metterà a disposizione gli spazi pubblici, garantirà il coordinamento con le strutture comunali e supporterà la promozione istituzionale dell’iniziativa.

Le proposte saranno valutate da una commissione sulla base dell’esperienza dei proponenti, della qualità artistica del progetto, della sostenibilità economica e gestionale, delle soluzioni tecniche, delle misure di sicurezza e della capacità di garantire un’ampia visibilità mediatica.

“Con questa iniziativa puntiamo a selezionare un progetto in grado di coniugare qualità artistica, sostenibilità organizzativa, sicurezza, innovazione e forte capacità di coinvolgimento del pubblico, valorizzando piazza Duomo come luogo simbolo della città e cuore dei festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno – dichiara l’assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro le ore 12 del 10 agosto, secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico disponibile sul sito del Comune di Milano.