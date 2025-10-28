Colori d’Autunno. Piante, fiori e idee per terrazzi e giardini

Torna sabato 8 e domenica 9 novembre 2025 a Villa Necchi Campiglio, Bene del FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano a Milano, “Colori d’autunno”, la mostra mercato di fiori, piante, idee per terrazzi e giardini con laboratori, degustazioni e corsi di assaggio e per la prima volta, in occasione della quinta edizione, la musica ispirata alla stagione, dal Barocco al Novecento, troverà spazio tra le varietà di dahlie, salvie, dianthus, orchidee, tillandsie, azalee e viti ornamentali, erbacee perenni, graminacee e piante rampicanti, offrendo al pubblico l’opportunità di immergersi a pieno nell’atmosfera dell’autunno, tra Vivaldi e foliage, camelie e rock anni ‘70 e ‘80.

Oltre a curiosare tra gli stand della mostra mercato florovivaistica, che comprenderà anche accessori per il giardinaggio, libri, vasi, attrezzi da lavoro, casette per uccelli, cesti in castagno, arredi da giardino e oggetti di brocantage, i visitatori potranno assistere all’inedito incontro “Note d’autunno. Suoni, suggestioni e simboli della stagione che cambia”, in programma sabato 8 alle ore 15.

Attraverso un viaggio che prende avvio dall’Autunno di Antonio Vivaldi, capostipite di una tradizione che affonda le radici nel Barocco, si esploreranno le diverse declinazioni musicali dell’autunno nella storia e nel corso del Novecento. Dai cromatismi jazz degli anni ‘50, capaci di dipingere atmosfere intime e malinconiche delle Autumn Leaves, fino alle sperimentazioni del rock progressivo italiano con Impressioni di Settembre della PFM, passando per la struggente ballata November Rain dei Guns N’ Roses, l’autunno è stato tradotto in musica utilizzando linguaggi diversi ma con immutata intensità e carica evocativa.

In questo percorso, che giunge fino a brani contemporanei, si metteranno in luce non solo le forme compositive che raccontano l’autunno, ma anche i suoi temi emotivi e psicologici: la nostalgia, il tempo che passa, la bellezza che sfiorisce, il ripiegamento interiore. Temi che attraversano i secoli e si fanno musica, testimoniando come ogni stagione, se ben ascoltata, possa diventare una sinfonia.

Ancora, sabato 8 alle ore 11 gli appassionati di verde potranno conoscere il capo giardiniere di Villa Necchi, Stefano Barezzani, partecipare al suo laboratorio teorico e pratico e carpire consigli e segreti sulle buone pratiche della cura e della manutenzione di terrazzi e piccoli giardini in autunno.

Spazio anche ai sapori più tipici dell’autunno: nei due giorni saranno proposti corsi di assaggio di olio extravergine di oliva, dove i palati più raffinati potranno imparare le tecniche di degustazione assaggiando olii di diversa provenienza, mentre domenica 9, durante tutto il giorno, si svolgeranno dimostrazioni di preparazione cerimoniale del tè cinese, con degustazioni secondo la classificazione cinese dei sei colori del tè.

Infine, il basement della villa ospiterà per tutto il weekend la mostra del fiore reciso dedicata alla Camelia invernale, a cura di Marco Foghinazzi in collaborazione con la Società Italiana della Camelia.