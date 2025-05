Milano, 20 maggio 2025 – Dal 24 al 27 maggio, torna il Festival delle bambine e dei bambini con un ricchissimo palinsesto culturale dedicato all’infanzia e all’adolescenza. Sarà il Castello Sforzesco il suo cuore pulsante, a cui si aggiungeranno le biblioteche rionali, i musei civici, Gallerie d’Italia, Palazzo Reale, Cascina Cuccagna e altre straordinarie sedi per una grande festa diffusa e inclusiva. In programma centinaia di appuntamenti, alcuni a ingresso libero fino a esaurimento posti, altri su prenotazione e con biglietto di ingresso per divertirsi tra arte, scienza, musica, teatro, letture, gioco e natura.

Castello Sforzesco

Il Castello Sforzesco durante il festival si trasformerà in un mondo a misura di bambina e bambino. I suoi cortili, i portici e i musei si animeranno con attività gratuite.

Nel Cortile della Rocchetta si svolgeranno laboratori a ciclo continuo, dove si potrà costruire, colorare, inventare personaggi, sperimentare materiali naturali o riciclati, realizzare piccoli manufatti da portare a casa. Nel Cortile delle Armi, ci si potrà cimentare con i giochi antichi: trottole, percorsi di abilità, staffette cooperative e giochi in legno che riportano indietro nel tempo e promuovono la socialità.

Un’intera giornata sarà caratterizzata da momenti a sorpresa, con gli spettacoli dei cantastorie itineranti che compariranno tra i cortili per raccontare fiabe, leggende e filastrocche accompagnati da strumenti musicali e costumi colorati. Ogni angolo offrirà una piccola scoperta, un’occasione per osservare, ascoltare e divertirsi.

Nei porticati e nei musei del Castello saranno organizzate anche visite guidate tematiche per bambine e bambini accompagnati, grazie alle quali si potrà scoprire la storia delle armature, degli strumenti musicali o delle decorazioni rinascimentali con linguaggi accessibili e coinvolgenti. Non mancheranno i momenti fotografici nel set allestito sotto il Portico dell’Elefante, dove ogni bambina e bambino potrà essere protagonista del proprio racconto tra travestimenti, cornici scenografiche e sorrisi in libertà.

Il Castello sarà anche palcoscenico musicale, grazie alla collaborazione con Piano City Milano: sabato 24 maggio, nel Portico dell’Elefante, si terrà l’esecuzione integrale delle opere per pianoforte di Maurice Ravel da parte dei giovani talenti di PianoFriends, guidati dal maestro Vincenzo Balzani; domenica 25, spazio alla musica creativa con La Balena Baba, concerto-laboratorio per Toy Piano, dove suoni e parole si intrecciano grazie ai testi poetici di Roberto Piumini.

Biblioteche civiche

Da Harar a Zara, da Baggio a Crescenzago a Sant’Ambrogio, da Villapizzone a Sicilia a Parco Sempione a Tibaldi, le biblioteche civiche propongono oltre 15 iniziative per bambine e bambini dai 2 agli 11 anni: letture animate, laboratori scientifici, attività manuali, origami, esplorazioni urbane e scoperte naturalistiche. Ogni biblioteca diventa un punto d’incontro per la fantasia e l’apprendimento condiviso.

Informazioni e programma su Sistema Bibliotecario di Milano

Musei

Durante il festival i musei civici aprono le porte alle bambine e ai bambini con esperienze uniche, interattive e sensoriali, pensate per coniugare cultura, gioco e scoperta.

Il Museo di Storia Naturale (corso Venezia 55) ospita una vasta gamma di laboratori e visite guidate per tutte le età: dai più piccoli paleontologi in erba che esploreranno il mondo dei dinosauri e dei fossili, alle cacce al tesoro tra i diorami, fino a percorsi dedicati a insetti, piante straordinarie, illusioni ottiche e mimetismo. I bambini e le bambine potranno anche costruire una personale Scatola delle Meraviglie, osservare reperti al microscopio e cimentarsi nel disegno dal vero con “Safari a matita”.

Al Museo del Novecento (piazza Duomo 8), con il laboratorio ‘Io sono colore’, i bambini dai 4 ai 5 anni esploreranno l’identità attraverso i colori e le opere d’arte. Dopo aver scelto il proprio “colore-personaggio”, lo mescoleranno e dipingeranno un quadro collettivo che celebra diversità e armonia.

Al Museo Archeologico (corso Magenta 15), ispirandosi ai vasi figurati dell’antica Grecia, i bambini dai 7 agli 11 anni parteciperanno al laboratorio ‘Dei ed Eroi’, dove dipingeranno la propria storia mitologica su un libro pieghevole con tecniche ad acquerello.

Al Civico Planetario di Milano Ulrico Hoepli (corso Venezia 57), il cielo diventa protagonista con l’esperienza ‘Terra. Un pianeta davvero speciale!’, dove i piccoli esploratori scopriranno la Terra, la Luna e i cieli del mondo. Un viaggio affascinante tra astronomia, scienza e meraviglia.

L’Acquario Civico (viale Gadio 2) propone il percorso ‘A casa di Nemo’, per i piccoli dai 3 ai 5 anni che aiuteranno un pesciolino smarrito a tornare nella barriera corallina: un modo coinvolgente e giocoso per scoprire l’ecosistema marino e imparare l’importanza della sua tutela.

In ‘Bambine e bambini a Casa Boschi’ (via Giorgio Jan 15) l’architettura diventa avventura: tra decorazioni e dettagli progettati da Piero Portaluppi, i bambini e le bambine creeranno una mappa illustrata della casa, unendo arte e osservazione. Evento a pagamento con prenotazione su Eventbrite.

Palazzo Morando | Costume Moda Immagine (via Sant’Andrea 6), ospita il percorso ‘Chi sei?’ che permetterà a bambine e bambini di diventare detective dell’arte, cercando indizi nei ritratti per scoprire chi erano i personaggi del passato. Un gioco di osservazione e narrazione in famiglia.

A Palazzo Reale (piazza Duomo 12) le fiabe si animano tra le opere dell’artista Leonor Fini con il percorso ‘Le fiabe di Leonor’: storie visionarie e attività artistiche per bambini tra i 5 e i 9 anni, con un secondo appuntamento dedicato anche alla storia del Palazzo.

Al Museo del Risorgimento (via Borgonuovo 23), si terrà ‘Racconti di libertà’, una visita guidata con letture e laboratorio sul tema della libertà e sul ruolo della città, due volte Medaglia d’oro al valor militare, durante il Risorgimento e la Resistenza partigiana. Un viaggio tra memoria e partecipazione civica.

Al MIC – Museo Interattivo del Cinema (viale Fulvio Testi 121), con ‘Bozzetto for Kids’, i bambini dai 3 agli 8 anni scoprono la magia dell’animazione di Bruno Bozzetto, con visita alla mostra e proiezione di cartoni animati, tra cui quelli con Stripy, il Signor Rossi e Gastone.

Alla GAM – Galleria d’Arte Moderna (via Palestro 16), in ‘Guardare e (non) toccare’ si esplorano la villa e le opere d’arte con i 5 sensi, stimolando percezione, creatività e fantasia in un percorso multisensoriale.

Le Gallerie d’Italia (piazza Scala 6) ospitano ‘L’Atelier dei Linguaggi’ per sperimentare la comunicazione attraverso linguaggi alternativi, musica, movimento, CAA e persino il Braille con i LEGO Braille Bricks.

Il MUDEC – Museo delle Culture (via Tortona 56) propone il percorso accessibile ‘Easy MiG’ alla Collezione Permanente, con cui scoprire come Milano si intreccia con il mondo, approfondendo il dialogo tra culture in un allestimento multimediale e inclusivo.

Domenica 25 maggio, alla Fabbrica del Vapore, grande caccia al tesoro tra cortili e spazi urbani. L’attività, pensata per bambine e bambini dai 4 ai 12 anni, è a ingresso libero con prenotazione obbligatoria a didattica.fabbricadelvapore@comune.milano.it

Un festival per tutte e tutti

In programma anche attività inclusive come ‘Corpo, segno e respiro’ alla Cascina Cuccagna (via privata Cuccagna 2/4), spettacoli di circo contemporaneo con Bauci al BiG – Borgo Intergenerazionale Greco (evento a pagamento), visite speciali alla Fabbrica del Vapore e tanti altri appuntamenti all’aperto.

Il Festival delle Bambine e dei Bambini 2025 è un progetto del Comune di Milano, realizzato con il contributo di istituzioni culturali, fondazioni, educatori, artisti e operatori e si svolge nell’ambito della Settimana dei Diritti per l’Infanzia e l’Adolescenza.