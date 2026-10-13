Milano ospiterà ESMO Congress 2028, uno dei principali congressi mondiali di oncologia

Milano, 13 ottobre 2026 – Dal 20 al 24 ottobre 2028 Milano ospiterà, negli spazi di Fiera Milano, ESMO Congress 2028, il congresso della European Society for Medical Oncology, uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati all’oncologia. Un evento che nel 2025 a Berlino ha registrato oltre 35mila partecipanti provenienti da 174 Paesi e che conferma il ruolo di Milano come punto di riferimento internazionale per il turismo congressuale e per il settore delle scienze della vita.

Le opportunità e le ricadute del congresso sulla città sono state al centro della tavola rotonda “Milano e le scienze della vita, the full stack: Ricerca, Territorio e Grandi Eventi verso il 2028”, che si è svolta oggi all’Università degli Studi di Milano, con la partecipazione dell’assessora al Turismo Martina Riva.

Hanno preso parte la rettrice dell’ateneo Marina Brambilla, il presidente eletto di ESMO e professore ordinario di Oncologia della Statale Giuseppe Curigliano, l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso e Matteo Trezzi, Amministratore Delegato di Fiera Milano Congressi.

L’assegnazione dell’edizione del 2028 a Milano si inserisce in un percorso di crescita del turismo congressuale, settore strategico per l’economia cittadina. Secondo lo studio “Milan on the rise” di McKinsey, il comparto MICE (meeting, viaggi incentive, congressi e fiere) genera ogni anno circa 2,5 miliardi di euro e sostiene oltre 80mila posti di lavoro nell’area milanese.

Nel 2025 la città ha ospitato circa 100 congressi internazionali, il 70% dei quali di carattere scientifico. Un dato che riflette la stretta connessione tra l’attrattività della città e il suo sistema di università, ospedali, centri di ricerca e imprese. La filiera lombarda delle scienze della vita esprime un valore della produzione di circa 85 miliardi di euro.

“L’arrivo di ESMO – dichiara l’assessora Martina Riva – è un riconoscimento della capacità di Milano di attrarre grandi eventi internazionali grazie alla qualità del suo sistema scientifico, alla presenza di infrastrutture adeguate e alla collaborazione tra istituzioni, università e operatori del settore. I grandi congressi internazionali non arrivano a Milano per caso, ma dietro ogni candidatura ci sono anni di lavoro e relazioni internazionali. Anche per questo, oggi il turismo congressuale rappresenta una risorsa importante per l’economia cittadina. Ma il valore di questi appuntamenti non si esaurisce nelle ricadute economiche e nelle presenze turistiche. La sfida è fare in modo che lascino opportunità durature per il territorio. È un approccio che abbiamo adottato anche con i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali e che vogliamo portare avanti con ESMO 2028, valorizzando in particolare le occasioni di incontro e collaborazione tra la comunità scientifica internazionale e le nuove generazioni”.

Con oltre 200mila studenti e studentesse nelle sue maggiori università, Milano rappresenta uno dei principali poli italiani ed internazionali della formazione e della ricerca. ESMO 2028 costituirà un’ulteriore occasione per rafforzare le relazioni tra atenei, ospedali, centri di ricerca e imprese, favorendo al tempo stesso il confronto tra giovani ricercatori, studenti e professionisti di tutto il mondo.