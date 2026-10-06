Europei Strada: Italia d’oro nel Team Relay Juniores

Lubiana (06/10) – Italia campione d’Europa nel Team Relay Juniores. Agli Europei strada di Lubiana, in Slovenia, il sestetto azzurro conquista la medaglia d’oro al termine di una prova condotta con grande carattere, chiudendo in 1:07.22. La Polonia è seconda in 1:07.45, a 23″, mentre la Svizzera completa il podio in 1:07.52, a 30″.

A comporre la squadra italiana sono stati Brandon Davide Fedrizzi, Enrico Andrea Balliana, Patrik Pezzo Rosola, Elisa Bianchi, Matilde Rossignoli e Azzurra Ballan. Dopo il miglior tempo fatto segnare dal terzetto maschile nella prima parte della prova, le tre azzurre hanno gestito la seconda frazione per poi cambiare ritmo nel finale e costruire il successo.

Non sono mancate le difficoltà. Elisa Bianchi ha infatti avuto un problema al cambio, che le ha impedito di utilizzare l’ultimo rapporto proprio nel tratto più impegnativo della salita. Rossignoli e Ballan hanno quindi proseguito, portando a termine una progressione decisiva per il successo.

“È stato un bellissimo Europeo. Siamo contenti per la squadra, per i ragazzi e per le ragazze. È un altro segnale del buon lavoro che stiamo facendo in tutti i settori, insieme alle squadre di club: questi ragazzi arrivano qui competitivi anche grazie all’ottimo lavoro che viene svolto durante tutta la stagione“, commenta il CT Marco Villa.

Sulla gestione della prova, Villa aggiunge: “Ieri, in riunione, avevamo parlato della necessità di gestire bene il primo tratto per arrivare alla salita tutte insieme. Dalla curva dove è caduto Remco, in corrispondenza dell’intertempo, iniziava il falso piano e da lì in poi bisognava fare la differenza. Ho cercato di aspettare Elisa fino a un certo punto, poi, sul tratto finale più ripido, abbiamo visto che con quel rapporto non riusciva a tenere le compagne. Abbiamo quindi detto a Rossignoli e Ballan di proseguire. Abbiamo avuto anche un problema con la radio, ma alla fine si sono accorte della situazione e hanno continuato. Hanno fatto una bella progressione fino all’arrivo, conquistando una vittoria importante“.

Per l’Italia è la quarta medaglia della rassegna continentale, dopo l’argento di Giulio Ciccone, il bronzo di Christian Scaroni e l’oro di Azzurra Ballan.

“È un altro segnale del buon lavoro che stiamo facendo in tutti i settori“, sottolinea Villa, già proiettato sulla prova Elite del pomeriggio: “Abbiamo Trinca Colonnel che non sta molto bene, quindi vedremo dopo il riscaldamento come starà. Siamo comunque consapevoli di poter fare una bella gara: il percorso è impegnativo e quella salita sarà l’ago della bilancia“.