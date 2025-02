Competizione Internazionale di Pattinaggio su Ghiaccio Sincronizzato presso il Palasesto di Sesto San Giovanni

Dal 14 al 16 febbraio 2025, si terrà una prestigiosa competizione internazionale di pattinaggio su ghiaccio sincronizzato arrivata alla sua 28° Edizione.

L’evento vedrà la partecipazione di più di 500 atlete e 25 squadre provenienti da 5 diverse nazioni, pronte a sfidarsi in una serie di esibizioni mozzafiato.

Questa competizione rappresenta un’occasione unica per ammirare il talento e la grazia di atleti di livello mondiale, che si esibiranno in coreografie sincronizzate di altissimo livello. Le squadre partecipanti, selezionate tra le migliori a livello internazionale, offriranno uno spettacolo indimenticabile per tutti gli appassionati di pattinaggio e sport invernali.

L’evento si svolgerà presso il Palasesto, una struttura storica situata a Sesto San Giovanni, facilmente raggiungibile sia con i mezzi pubblici che in auto. Gli spettatori avranno l’opportunità di assistere a due giorni di competizioni intense e coinvolgenti, con la possibilità di vedere da vicino i migliori pattinatori sincronizzati del mondo.

Partner

La Federazione Italiana Sport Ghiaccio (FISG) è il motore che organizza questa competizione, garantendo un evento di altissimo livello e una copertura mediatica completa. Grazie a questa collaborazione l’evento sarà seguito e trasmesso sulla piattaforma streaming Fisg.tv, permettendo a un vasto pubblico di appassionati di seguire le esibizioni delle squadre partecipanti.

Supporto del Comune di Sesto San Giovanni per la promozione e l’organizzazione di questo evento.

Non perdete l’occasione di vivere un’esperienza unica e di supportare le squadre partecipanti in questa straordinaria competizione.

Palasesto dal 14 al 16 febbraio 2025!