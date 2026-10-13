Milano Eventi

Gustavo Gimeno dirige la Filarmonica della Scala nella Prova Aperta

Foto di CronacaMilano CronacaMilano3 ore fa
1.613 minuto di lettura
Gustavo Gimeno Filarmonica della Scala
Marco Borggreve

Domenica 25 ottobre 2026 alle 10.30 si terrà il quarto e ultimo appuntamento della quindicesima edizione delle Prove Aperte della Filarmonica della Scala. A dirigere l’orchestra sarà Gustavo Gimeno con la partecipazione di Jörgen van Rijen al trombone: l’occasione segna il debutto con la Filarmonica di entrambi. In programma Yericho per trombone e orchestra (prima esecuzione italiana) di Samy Moussa e la Sinfonia n. 4 in mi bemolle maggiore Romantica di Anton Bruckner.

Il ricavato della prova sosterrà “Adulti Domani”, progetto attivo sul territorio di Milano nato dalla collaborazione tra Fondazione Carolina, Associazione Cuore e Parole e Pepita – Società Cooperativa Sociale. L’obiettivo è contrastare la dispersione scolastica, rafforzare l’inclusione e intervenire sulle forme di disagio giovanile come il ritiro sociale. I fondi raccolti permetteranno di sostenere e ampliare questi interventi, che nel corso di un anno coinvolgeranno e supporteranno oltre 160 minori.

Il ciclo benefico delle Prove Aperte, focalizzato anche quest’anno sulla lotta alla povertà educativa, permette al pubblico di assistere alle prove di grandi concerti al Teatro alla Scala a prezzi contenuti, contribuendo allo stesso tempo a importanti progetti di solidarietà sul territorio milanese. L’iniziativa è frutto della consolidata collaborazione tra la Filarmonica della Scala, con la generosa partecipazione dei direttori, dei solisti ospiti e di tutti i musicisti, il Teatro alla Scala, il Comune di Milano.

Prosegue in questa edizione anche l’iniziativa “Giro di Prova”, che permette a bambini e ragazzi di avvicinarsi alla musica in modo diretto e coinvolgente. Martedì 20 ottobre giovani beneficiari del progetto “Adulti domani” parteciperanno a un incontro speciale: un gruppo di musicisti della Filarmonica della Scala li guiderà alla scoperta di alcuni celebri brani che valorizzano gli strumenti a fiato con ascolti dal vivo. Un percorso pensato per arricchire il loro bagaglio culturale e accompagnarli con maggiore consapevolezza all’appuntamento successivo al Teatro alla Scala, al quale partecipano gratuitamente.

Foto di CronacaMilano CronacaMilano3 ore fa
1.613 minuto di lettura
Foto di CronacaMilano

CronacaMilano

Articoli Correlati

Milano Urban Dance Festival

Al via la 2ª edizione del Milano Urban Dance Festival

27 Giugno 2024 12:15

“La Figlia del Papa: Margherita di Savoia” all’Archivio di Stato di Torino

21 Dicembre 2021 22:32
Mercatino in Duomo a Milano 2025

Inaugurato il Mercatino in Duomo a Milano

2 Dicembre 2025 16:45
Arti Marziali

Evento Internazionale di Arti Marziali: Promuoviamo Cultura, Sport e Benessere a Cornaredo

23 Aprile 2025 15:36
Pulsante per tornare all'inizio